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В Запорожье вынесли приговор военному, обстреливавшему людей из окна общежития
В Запорожье вынесли приговор военнослужащему, который, будучи пьяным, решил пострелять по людям из окна общежития. Стрелку придется три года провести в местах лишения свободы.
Дело о стрельбе расследуется с лета 2017 года. Установлено, что военнослужащий-контрактник обзавелся пневматическим ружьем и решил попробовать себя в роли снайпера. В качестве цели стрелок выбрал трех девушек, стоявших возле соседнего общежития. Хулиган успел сделать четыре выстрела, девушки получили легкие телесные повреждения.
Позднее выяснилось, что стрелял младший сержант, будучи в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Это стало оттягчающим обстоятельством для хулигана. Вторым фактором, приведшим к более строгому наказанию, стали попытки уклониться от ответственности в ходе судебного разбирательства.
Как сообщила военная прокуратура Южного региона Украины, в суде Запорожья военный был признан виновным по статье о хулиганстве (ч. 4 ст. 296 УК Украины). Стрелок приговорен к трем годам лишения свободы.
Напомним, ранее в Одессе местный житель устроил «сафари» на соседа, а в Киеве пенсионерка стреляла из окна по молодой паре.
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