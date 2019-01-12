27.93 / 28.19 31.92 / 32.39
Киев: -3
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Происшествия

В Запорожье вынесли приговор военному, обстреливавшему людей из окна общежития

17:09 12 января 2019   118
стрелок
Инф. «ФАКТОВ»

В Запорожье вынесли приговор военнослужащему, который, будучи пьяным, решил пострелять по людям из окна общежития. Стрелку придется три года провести в местах лишения свободы.

Дело о стрельбе расследуется с лета 2017 года. Установлено, что военнослужащий-контрактник обзавелся пневматическим ружьем и решил попробовать себя в роли снайпера. В качестве цели стрелок выбрал трех девушек, стоявших возле соседнего общежития. Хулиган успел сделать четыре выстрела, девушки получили легкие телесные повреждения.

Позднее выяснилось, что стрелял младший сержант, будучи в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Это стало оттягчающим обстоятельством для хулигана. Вторым фактором, приведшим к более строгому наказанию, стали попытки уклониться от ответственности в ходе судебного разбирательства.

Как сообщила военная прокуратура Южного региона Украины, в суде Запорожья военный был признан виновным по статье о хулиганстве (ч. 4 ст. 296 УК Украины). Стрелок приговорен к трем годам лишения свободы.

Напомним, ранее в Одессе местный житель устроил «сафари» на соседа, а в Киеве пенсионерка стреляла из окна по молодой паре.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
Читайте также
Новости партнеров
Анекдот от «ФАКТОВ»

Выходит утром на крыльцо теща с метлой в руках. Зять ее спрашивает: « Что это вы, мама, подметать собрались или куда-то летите?»

Киев
-3

Ветер: 3 м/с  С-З
Давление: 737 мм

Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины