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Происшествия

В Краматорске в ДТП с маршруткой погибла семья (фото)

17:46 12 января 2019   394
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Инф. «ФАКТОВ»

В Краматорске Донецкой области случилось ужасное ДТП — на трассе столкнулись ВАЗ 2110 и маршрутный автобус. Вследствие аварии погибла семья из трех человек, находившаяся в легковом автомобиле.

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По предварительным данным, причиной аварии стало превышение скорости. Водитель ВАЗа не справился с управлением, сместился на встречную полосу и там въехал в автобус. 61-летний водитель остался жив, но сильно пострадал в аварии и был госпитализирован. Еще одна пассажирка ВАЗа в тяжелом состоянии находится в реанимации под наблюдением врачей.

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20 пассажиров автобуса, следовавшего из Старого города в поселок Малотарановка, не пострадали.

Напомним, к авариям на украинских дорогах чаще всего приводят превышение скорости и пьяное вождение. Бороться с водителями-лихачами предлагается повышением штрафов, а также с помощью приборов контроля за скоростью.

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