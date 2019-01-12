- 18:30 Расписки для интима не нужны: обнародовано важное разъяснение о новых «сексуальных» законах
- 17:46 В Краматорске в ДТП с маршруткой погибла семья
- 17:11 Нужно ли мыть машину зимой и как это правильно делать: советы автоэксперта
- 17:09 В Запорожье вынесли приговор военному, обстреливавшему людей из окна общежития
- 17:00 Биатлон в Оберхофе: видео мужской и женской гонок преследования на этапе Кубка мира
- 16:42 Синоптик рассказала, какую часть Украины 12 января засыплет снегом
- 16:25 Российские тюремщики уверяют, что пленные украинские моряки чувствуют себя "практически идеально"
- 16:05 Стало известно число жертв взрыва в Париже
- 15:41 Появились первые фото и видео с места взрыва в киевском ТЦ "Мармелад"
- 15:38 Правительство Венгрии призвало почтить память солдат, воевавших за Гитлера против СССР
В Краматорске в ДТП с маршруткой погибла семья (фото)
В Краматорске Донецкой области случилось ужасное ДТП — на трассе столкнулись ВАЗ 2110 и маршрутный автобус. Вследствие аварии погибла семья из трех человек, находившаяся в легковом автомобиле.
По предварительным данным, причиной аварии стало превышение скорости. Водитель ВАЗа не справился с управлением, сместился на встречную полосу и там въехал в автобус. 61-летний водитель остался жив, но сильно пострадал в аварии и был госпитализирован. Еще одна пассажирка ВАЗа в тяжелом состоянии находится в реанимации под наблюдением врачей.
20 пассажиров автобуса, следовавшего из Старого города в поселок Малотарановка, не пострадали.
Напомним, к авариям на украинских дорогах чаще всего приводят превышение скорости и пьяное вождение. Бороться с водителями-лихачами предлагается повышением штрафов, а также с помощью приборов контроля за скоростью.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Не знаю, что хуже — то, что муж написал: «Давай расстанемся», или то, что через две минуты прислал другую sms-ку: «Извини, это не тебе»?
Ветер: 3 м/с С
Давление: 738 мм