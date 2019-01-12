Происшествия

В Краматорске в ДТП с маршруткой погибла семья (фото)

В Краматорске Донецкой области случилось ужасное ДТП — на трассе столкнулись ВАЗ 2110 и маршрутный автобус. Вследствие аварии погибла семья из трех человек, находившаяся в легковом автомобиле.

По предварительным данным, причиной аварии стало превышение скорости. Водитель ВАЗа не справился с управлением, сместился на встречную полосу и там въехал в автобус. 61-летний водитель остался жив, но сильно пострадал в аварии и был госпитализирован. Еще одна пассажирка ВАЗа в тяжелом состоянии находится в реанимации под наблюдением врачей.

20 пассажиров автобуса, следовавшего из Старого города в поселок Малотарановка, не пострадали.

Напомним, к авариям на украинских дорогах чаще всего приводят превышение скорости и пьяное вождение. Бороться с водителями-лихачами предлагается повышением штрафов, а также с помощью приборов контроля за скоростью.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter