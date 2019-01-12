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Мир

В Магнитогорске разрушенную взрывом многоэтажку делят напополам (видео)

19:35 12 января 2019   166
магнитогорск
Инф. «ФАКТОВ»

В российском Магнитогорске начали демонтаж подъезда в многоэтажке, разрушенного взрывом 31 декабря 2018 года. На месте работает строительная техника. После того, как будут снесены поврежденные стены и убраны завалы, на месте пострадавшего дома будут два отдельных здания.

Напомним, в канун Нового года в Магнитогорске взрывом был поврежден жилой дом. Под завалами погибли 39 человек, в том числе шестеро детей.

Сначала причиной взрыва называли утечку бытового газа. Но цепочка событий после ЧП заставила многих усомниться в официальной версии. В Магнитогорск неожиданно прибыл российский президент Владимир Путин, а на следующий день спецслужбы РФ заявили об обезвреживании группы террористов в городе — якобы те хотели взорвать торговый центр, но в итоге взорвали дом.

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