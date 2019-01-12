Гол Зозули спас «Альбасете» от поражения (видео)

Спорт

Украинский нападающий «Альбасете» Роман Зозуля отличился точным ударом в матче 21-го тура второго испанского дивизиона против хихонского «Спортинга» (1:1). На 86-й минуте встречи экс-форвард «Динамо» и «Днепра» после прострела с фланга спас свою команду от поражения (гости вышли вперед на 24-й минуте).

Зозуля, который в 18 поединках текущего сезона отметился пятью точными ударами и двумя результативными передачами, на данный момент второй бомбардир «Альбасете». Больше забил только француз Жереми Бела — семь голов.

После 21-го тура «Альбасете» с 39 очками идет на втором месте, всего на один пункт отставая от «Гранады».

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Зозуля в матче чемпионата Испании спас жизнь одноклубнику.

Фото Twitter ФК «Альбасете»



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