- 20:17 Гол Зозули спас «Альбасете» от поражения
- 19:57 Среди пострадавших в результате взрыва в Париже оказался украинец
- 19:57 Уже на 2-3 день после начала вирусного заболевания может развиться гайморит: что делать
- 19:35 В Магнитогорске разрушенную взрывом многоэтажку делят напополам
- 19:15 "ПриватБанк" временно приостановит операции по картам: названа дата и время
- 18:30 Расписки для интима не нужны: обнародовано важное разъяснение о новых «сексуальных» законах
- 17:46 В Краматорске в ДТП с маршруткой погибла семья
- 17:11 Нужно ли мыть машину зимой и как это правильно делать: советы автоэксперта
- 17:09 В Запорожье вынесли приговор военному, обстреливавшему людей из окна общежития
- 17:00 Биатлон в Оберхофе: видео мужской и женской гонок преследования на этапе Кубка мира
Гол Зозули спас «Альбасете» от поражения (видео)
Украинский нападающий «Альбасете» Роман Зозуля отличился точным ударом в матче 21-го тура второго испанского дивизиона против хихонского «Спортинга» (1:1). На 86-й минуте встречи экс-форвард «Динамо» и «Днепра» после прострела с фланга спас свою команду от поражения (гости вышли вперед на 24-й минуте).
Зозуля, который в 18 поединках текущего сезона отметился пятью точными ударами и двумя результативными передачами, на данный момент второй бомбардир «Альбасете». Больше забил только француз Жереми Бела — семь голов.
После 21-го тура «Альбасете» с 39 очками идет на втором месте, всего на один пункт отставая от «Гранады».
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Зозуля в матче чемпионата Испании спас жизнь одноклубнику.
Фото Twitter ФК «Альбасете»
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Мужика, стоящего в очереди, нагло толкает женщина и идет дальше. Мужик обиженно: — Ну вот, взяла и толкнула... Женщина вдруг оборачивается и строго смотрит на него. — Вот, блин, еще и напугала!
Ветер: 3 м/с С
Давление: 738 мм