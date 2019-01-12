Спорт

Вратарь «Гленторана» забил гол прямым ударом со штрафного со своей половины поля (видео)

Состоявшийся в субботу, 12 января, матч 25-го тура элитного дивизиона чемпионата Северной Ирландии между «Институтом» и «Глентораном» (0:2) наверняка вызвал бы интерес только у болельщиков встречавшихся команд, если бы не курьезный гол, забитый в этом матче голкипером гостей Элиоттом Моррисом (на фото).

На 10-й минуте вратарь «Гленторана» (кстати, 2011 году Моррис защищал ворота своей команды в полтавском матче Лиги Европы против «Ворсклы») исполнил штрафной со своей половины поля и застал врасплох своего визави из команды соперника. Мяч, пролетев более 60 метров, оказался в воротах.

Отмечу, что это первый гол в карьере 37-летнего Морриса, который в составе «Гленторана» провел в чемпионате Северной Ирландии 317 поединков (из них 316 — в стартовом составе!).

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что вратарь сборной Иордании забил ударом из своей штрафной площадки.

Фото ФК «Гленторан»



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