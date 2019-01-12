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Происшествия

Пассажирский автобус "Киев — Москва" опрокинулся в Черниговской области: первые фото с места ДТП

21:23 12 января 2019   258
автобус
Инф. «ФАКТОВ»

В Черниговской области случилась авария с автобусом «Киев — Москва». Доехав до Козелецкого района, автобус слетел с трассы и опрокинулся. Помощь врачей понадобилась троим пассажирам.

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ДТП случилось во второй половине дня 12 января. В автобусе находились 17 человек. Одну пассажирку пришлось госпитализировать в Козелецкую районную больницу. Женщина пострадала в аварии, но угрозы для жизни нет. Позднее в медучреждение обратились еще двое пассажиров автобуса.

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Как сообщают в полиции, водитель автобуса не справился с управлением транспортным средством, что и привело к аварии. Ведется расследование.

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Напомним, ранее синоптики предупреждали о сложной ситуации на дорогах из-за погодных условий, «Укравтодор» ввел ограничения на движение транспорта, а полиция советовала водителям выбирать безопасную скорость.

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