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Пассажирский автобус "Киев — Москва" опрокинулся в Черниговской области: первые фото с места ДТП
В Черниговской области случилась авария с автобусом «Киев — Москва». Доехав до Козелецкого района, автобус слетел с трассы и опрокинулся. Помощь врачей понадобилась троим пассажирам.
ДТП случилось во второй половине дня 12 января. В автобусе находились 17 человек. Одну пассажирку пришлось госпитализировать в Козелецкую районную больницу. Женщина пострадала в аварии, но угрозы для жизни нет. Позднее в медучреждение обратились еще двое пассажиров автобуса.
Как сообщают в полиции, водитель автобуса не справился с управлением транспортным средством, что и привело к аварии. Ведется расследование.
Напомним, ранее синоптики предупреждали о сложной ситуации на дорогах из-за погодных условий, «Укравтодор» ввел ограничения на движение транспорта, а полиция советовала водителям выбирать безопасную скорость.
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