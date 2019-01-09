13 января 2019

''Разворачивайтесь в марше!

Словесной не место кляузе.

Тише, ораторы!

Ваше

слово,

товарищ маузер…''

Кто из нас, учившихся в свое время в советских университетах, не помнит эти ''пламенные'' строки легендарного пролетарского поэта Владимира Маяковского, обращённые к революционным матросам?

''Довольно жить законом,

данным Адамом и Евой.

Клячу истории загоним.

Левой!

Левой!

Левой!..''

Вспомнил эти отрывки в связи с тем, что в последнее время и в нашей обыденной жизни, и в международных отношениях тоже всё чаще в словесной перепалке наступает момент, когда одна из сторон, использовав в горячей полемике все цивилизованные аргументы, прибегает к ''последнему доводу королей'' - и хватается за оружие. Вспомнил ещё и потому, что именно в этот день, 13 января 1882 года, ушёл в мир иной знаменитый немецкий конструктор и организатор производства стрелкового оружия Вильгельм Маузер.

Он родился ровно 175 лет назад в семье мастера Вюртембергского Королевского оружейного завода Франца Андреаса Маузера в городе Оберндорф-на-Неккаре. И в тот момент никто даже представить себе не мог, что пройдут годы и Вильгельм Маузер вместе со своим братом Петером Паулем станут когда-то собственниками этого завода, на котором их отец проработал всю свою жизнь.

Правда, прежде братьям маузерам пришлось немало поездить по свету, набираясь опыта и знаний на многих оружейных производствах в Бельгии, Германии и Пруссии. К тому времени они были уже известны как изобретатели однозарядной винтовки Маузер, вызвавшей восторг у экспертов Прусской Королевской стрелковой школы в Шпандау. Их уже хорошо знали и в Америке, где им удалось запатентовать казённозарядную винтовку с новой пластинчатой пружиной на рукоятке затвора. Приобретя у правительства Вюртемберга оружейный завод, братья Маузер быстро наладили на нём производство своих усовершенствованных винтовок, выполняя правительственные заказы на сотни тысяч единиц оружия!

На этом рассказ можно было бы и закончить. Но вспомнилась мне почему-то к слову одна короткая притча на ''оружейную'' тему. Притча о главном оружии дьявола. Думаю, она вас заставит о многом задуматься.

Однажды дьявол решил устроить распродажу своего оружия. Посетителям были предложены блестящий кинжал Зависти и молот Гнева, лук Страсти и отравленные стрелы Чревоугодия, Вожделения и Ревности. На отдельном стенде красовались сети Лжи. Ещё там были орудия Уныния, Сребролюбия и Ненависти. Рядом с каждым предметом стоял ценник. Так вот. Самая высокая цена была указана на скромном неказистом деревянном клинышке с надписью ''Гордыня''. И это, конечно же, не могло не вызвать недоумения у посетителей распродажи.

Дьявол охотно объяснял:

- Я действительно ценю этот клинышек выше любого другого оружия. Потому что это единственный инструмент в моём арсенале, на который я могу положиться, видя, что все остальные виды оружия в какой-то ситуации оказались бессильными. Если мне удаётся вбить этот маленький клинышек в голову человека, он легко открывает двери и для всех других инструментов…

Позвольте всем сегодняшним именинникам пожелать добра и счастья. А всем нам — судьбы, оберегающей от необходимости применения оружия, тем более инструментов дьявольской распродажи.