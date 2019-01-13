Происшествия

На Прикарпатье вспыхнул сильный пожар на химзаводе: детали, фото и видео с места ЧП

В городе Калуш Ивано-Франковской области вечером 12 января загорелся олефиновый завод «Карпатнефтехим». На предприятии в цехе пиролиза наблюдалось факельное горение пирогаза в трубопроводе. Столб пламени достигал 15 метров.

Инженеры завода перекрыли подачу сырья на ввод в установку, чтобы пирогаз выгорел и пожар прекратился. Пока остатки продукта догорали, пожарные охлаждали производственную установку и соседние здания.

Как сообщили в областном управлении Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, пожар удалось локализовать через три часа — в 23.48 12 января.

ЧП обошлось без пострадавших.

На месте работали около 50 полицейских, которые не пропускали людей и транспорт к району пожара. Причину возгорания на заводе предстоит установить в ходе расследования.



Напомним, в декабре 2018 года случился сильный пожар на известном сырзаводе в Винницкой области, а до этого от масштабного пожара пострадало маслоперерабатывающее предприятие в городе Южный.

Фото Володимир Микитин/Facebook, Світлана Бабушкіна/Facebook

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter