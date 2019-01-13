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Позывной «Кордон»: в жутком ДТП погиб полковник ВСУ (фото)
В ДТП под Никополем погиб ветеран АТО, бывший заместитель командира 43-го отдельного мотопехотного батальона «Патриот», полковник Василий Думанский.
Авария случилась 11 января на объездной дороге около Никополя. Автомобиль ВАЗ 2115, где находился офицер ВСУ, въехал в бензовоз. Водитель скончался на месте происшествия.
Думанскому было 55 лет. В 2014 году он добровольцем пошел на фронт, выполнял боевые задачи в составе 43-го батальона «Патриот». После тяжелого ранения полковник демобилизовался и вернулся в родное село Алексеевка Никопольского района.
«Он был настоящим, он получил очень тяжелые ранения на войне, но никогда не падал духом», — вспоминает депутат Днепровского горсовета Юлия Дмитрова. «Отличный тактик, стратег, для него превыше всего была жизнь. Жизнь солдата», — добавила волонтер Дарья Андрусенко-Якотюк.
Похороны офицера состоятся 13 января в 12.00 в селе Алексеевка под Никополем.
Напомним, ранее в ДТП в Ивано-Франковской области погиб участник Революции Достоинства и ветеран АТО Виктор Штурмак. А на трассе под Львовом погибли трое контрактников Национальной академии сухопутных войск.
Фото ЧерНИКА/Facebook, Дарья Андрусенко-Якотюк/Facebook
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