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Шоу-бизнес

Настя Каменских попала под шквал критики из-за пикантного фото в купальнике

8:59 13 января 2019   545
настя каменских
Инф. «ФАКТОВ»

Настя Каменских по примеру других звезд решила продемонстрировать свежие фото с пляжного отдыха. Певица проводит отпуск на Канарских островах на курорте Лас-Пальмас.

каменских

Предполагалось, что снимки Насти в ярком купальнике в окружении пальм понравятся ее поклонникам, но вместо комплиментов на певицу обрушили шквал критики.

каменских

Фанам не понравился выбранный фотографом ракурс, искажающий изящную фигуру Каменских. Модель бикини поклонники также не оценили.

каменских

«Вы же на самом деле намного изящнее, чем в этом купальнике», «Купальник портит фигуру», «Что за бабушкин наряд» — недоумевают подписчики Каменских в Instagram.

каменских

Также в соцсетях решили, что Каменских переборщила с пребыванием на ярком солнце. «Фигурка красивая, с загаром перебор», — считают фанаты певицы.

Напомним, ранее пляжными снимками похвасталась ведущая «Нового канала» Анна Олицкая. Певица и актриса Даша Астафьева продемонстрировала фото с отдыха на Бали. А Анна Седокова устроила фотосессию в Лос-Анджелесе.

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