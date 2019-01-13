Спорт

Биатлон в Оберхофе: онлайн-видеотрансляция мужской и женской эстафет на этапе Кубка мира

В воскресенье, 13 января, пройдут заключительные гонки в рамках четвертого этапа Кубка мира по биатлону в немецком Оберхофе — мужская и женская эстафеты.

Первыми на дистанцию выйдут биатлонистки. Имея восьмой стартовый номер, в составе сборной Украины выступят Юлия Журавок, Юлия Джима, Вита Семеренко (на фото) и Анастасия Меркушина. На предыдущей эстафете, которая прошла в австрийском Хохфильцене, наши девушки заняли восьмое место.

Онлайн-видеотрансляцию женской эстафеты можно смотреть ЗДЕСЬ.

У мужчин наши ребята выйдут на дистанцию под 16-м номером из 27 команд-участниц. Честь Украины будут защищать Артем Прима, Сергей Семенов, Руслан Ткаленко и Артем Тищенко. Украинцы попробуют выступить лучше, чем в Хохфильцене, где гонку наши соотечественники откровенно провалили, заняв лишь 16-е место.

Онлайн-видеотрансляцию мужской эстафеты можно смотреть ЗДЕСЬ.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, где и когда смотреть женскую и мужскую эстафеты на этапе Кубка мира в Оберхофе.

Фото biathlon.com.ua

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