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«Динамо» улетело в Испанию без Дуэлунда, Рудько и Калитвинцева (фото)
В воскресенье, 13 января, киевское «Динамо» из аэропорта «Борисполь» отправилось в испанскую Малагу, откуда автобусом доберется к месту проведения первого тренировочного сбора в Марбелью, информирует официальный сайт клуба.
Главный тренер «бело-синих» Александр Хацкевич (на фото) во время работы на Пиренеях рассчитывает на таких исполнителей: вратари — Бойко, Бущан, Маханьков, Нещерет; защитники — Шабанов, Пиварич, Бурда, Миколенко, Кадар, Кендзера, Попов, Кравченко; полузащитники — Вербич, Шепелев, Цыганков, Че Че, Сидорчук, Гармаш, Буяльский, Сидклей, Андриевский, Шапаренко, Алибеков, Смирный, Цитаишвили; нападающие — Беседин, Русин, Супряга.
По словам Хацкевича, бразилец Витор Буэно присоединится к партнерам по команде уже в Испании.
*Виталий Буяльский
*Георгий Цитаишвили
*Томаш Кендзера, Йосип Пиварич и Беньямин Вербич
В то же время с командой не полетели Николай Морозюк (на условиях аренды перешел в турецкий «Ризеспор»), вратарь Артур Рудько (по неофициальной информации, он может продолжить карьеру в одесском «Черноморце»), Владислав Калитвинцев, а также сломавший лодыжку 13 декабря в матче Лиги Европы с «Яблонцем» датчанин Миккель Дуэлунд.
«Чувствую себя хорошо. Три дня назад начал наступать на больную ногу, стараюсь нормально ходить. Уверен, что все идет хорошо, и считаю себя оптимистом. Медицинский осмотр после отпуска — процедура обычная, но у меня еще назначен дополнительный рентген ноги. Жду решения докторов по поводу моей дальнейшей реабилитации», — цитирует Миккеля Дуэлунда официальный сайт клуба.
Обращает на себя внимание тот факт, что в команде восемь футболистов в возрасте до 21 года. Трое из них — 16-летний Нещерет, 19-летний Попов и 18-летний Цитаишвили — члены команды U-19, которой 19 февраля в Киеве предстоит матч плей-офф Юношеской Лиги УЕФА против итальянского «Ювентуса».
Напомню, что на сборе в Марбелье «Динамо» проведет три спарринга — с немецким «Бохумом» (19 января), румынской «Стяуа» (23 января) и чешской «Спартой» (26 января). Все матчи будут транслироваться в прямом эфире на клубном канале в YouTube.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в 1/16 финала Лиги Европы динамовцы сыграют с греческим «Олимпиакосом».
Фото ФК «Динамо», dynamomania.com, Instagram
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