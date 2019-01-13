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Появилась свежая информация о ликвидации пожара на химзаводе под Ивано-Франковском
В Калуше на олефиновом заводе «Карпатнефтехим» продолжается горение пирогаза. Пожар был локализован около полуночи 12 января, но еще не ликвидирован полностью.
Как сообщают пожарные, на месте работают 110 спасателей и 20 единиц техники. Огнеборцы охлаждают водой производственную установку и соседние с ней объекты.
Городские власти Калуша подчеркивают, что опасности для здоровья населения нет. Тем не менее, жители райцентра жалуются, что в воздухе явно чувствуется присутствие продуктов горения.
Напомним, пожар случился на открытой площадке цеха разделения пирогаза с соответствующей производственной установкой. После того, как в системе трубопроводов загорелся пирогаз, столб из пламени и дыма достигал 15 метров в высоту.
Для устранения первопричины возгорания персонал предприятия перекрыл подачу сырья к установке. Вследствие пожара никто не пострадал, причины возгорания выясняются.
Как сообщали «ФАКТЫ», пожарные обнародовали статистику о самых распространенных причинах возгораний, а также о группах риска.
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