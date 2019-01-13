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Происшествия

Появилась свежая информация о ликвидации пожара на химзаводе под Ивано-Франковском

10:44 13 января 2019   194
пожар
Инф. «ФАКТОВ»

В Калуше на олефиновом заводе «Карпатнефтехим» продолжается горение пирогаза. Пожар был локализован около полуночи 12 января, но еще не ликвидирован полностью.

Как сообщают пожарные, на месте работают 110 спасателей и 20 единиц техники. Огнеборцы охлаждают водой производственную установку и соседние с ней объекты.

Городские власти Калуша подчеркивают, что опасности для здоровья населения нет. Тем не менее, жители райцентра жалуются, что в воздухе явно чувствуется присутствие продуктов горения.

Напомним, пожар случился на открытой площадке цеха разделения пирогаза с соответствующей производственной установкой. После того, как в системе трубопроводов загорелся пирогаз, столб из пламени и дыма достигал 15 метров в высоту.

Для устранения первопричины возгорания персонал предприятия перекрыл подачу сырья к установке. Вследствие пожара никто не пострадал, причины возгорания выясняются.

Как сообщали «ФАКТЫ», пожарные обнародовали статистику о самых распространенных причинах возгораний, а также о группах риска.

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