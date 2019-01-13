- 11:30 В Киеве посетители пиццерии устроили стрельбу
- 11:26 15-летняя украинка выиграла второй теннисный турнир за неделю
- 10:44 Появилась свежая информация о ликвидации пожара на химзаводе под Ивано-Франковском
- 10:43 «Динамо» улетело в Испанию без Дуэлунда, Рудько и Калитвинцева
- 10:35 Трамп скрыл от всех детали своих переговоров с Путиным
- 10:07 Мужа Регины Тодоренко застукали в объятиях другой красотки
- 10:06 Тигру крупно повезет, а Козу будут окружать толпы поклонников: гороскоп на 2019 год по восточному календарю
- 10:05 Биатлон в Оберхофе: онлайн-видеотрансляция мужской и женской эстафет на этапе Кубка мира
- 9:38 Третья отставка за три месяца: «трудную» Меган Маркл покинула ее телохранительница
- 9:34 Биатлон на ТВ: где смотреть женскую и мужскую эстафеты в Оберхофе
15-летняя украинка выиграла второй теннисный турнир за неделю (видео)
Юная украинская теннисистка Дарья Лопатецкая стала победительницей турнира ITF World Tennis Tour, проходившего в Гонконге, с призовым фондом 25 тысяч долларов.
15-летняя наша соотечественница начала свое выступление на соревнованиях с квалификации и на пути к решающему матчу добыла шесть побед. В финале Дарья встречалась с китаянкой Ма Шуюэ и обыграла ее в двух сетах — 6:4, 6:3.
Этот титул стал для Лопатецкой четвертым в профессиональной карьере. Примечательно, что предыдущий она завоевала на прошлой неделе, также в Гонконге, в решающем матче обыграв Барбору Штефкову из Чехии — 6:4, 6:2. Всего же на двух турнирах украинка одержала 12 (!) побед подряд.
Отмечу, что на данный момент 15-летняя украинка занимает рекордное для себя 365-е место в мировом женском рейтинге. За вторую победу в Гонконге наша соотечественница добавит еще 51 очко, улучшив свою нынешнюю позицию, — они будут учтены уже в обновленном списке лучших теннисисток мира, который будет опубликован по окончанию Открытого чемпионата Австралии.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что лучший теннисист мира со слезами рассказал о завершении карьеры.
Фото btu.org.ua
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Семейная пара собирается на отдых в Египет. Жена: — Вот думаю, что бы такое мне взять с собой на море, чтобы я вышла на пляж и все вокруг обалдели?! — Лыжи возьми!
Ветер: 3 м/с 3
Давление: 737 мм