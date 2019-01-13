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Спорт

15-летняя украинка выиграла второй теннисный турнир за неделю (видео)

11:26 13 января 2019   4
15-летняя украинка выиграла второй теннисный турнир за неделю (видео)
Юрий ГРОМОВ, «ФАКТЫ»

Юная украинская теннисистка Дарья Лопатецкая стала победительницей турнира ITF World Tennis Tour, проходившего в Гонконге, с призовым фондом 25 тысяч долларов.

15-летняя наша соотечественница начала свое выступление на соревнованиях с квалификации и на пути к решающему матчу добыла шесть побед. В финале Дарья встречалась с китаянкой Ма Шуюэ и обыграла ее в двух сетах — 6:4, 6:3.

Этот титул стал для Лопатецкой четвертым в профессиональной карьере. Примечательно, что предыдущий она завоевала на прошлой неделе, также в Гонконге, в решающем матче обыграв Барбору Штефкову из Чехии — 6:4, 6:2. Всего же на двух турнирах украинка одержала 12 (!) побед подряд.

Отмечу, что на данный момент 15-летняя украинка занимает рекордное для себя 365-е место в мировом женском рейтинге. За вторую победу в Гонконге наша соотечественница добавит еще 51 очко, улучшив свою нынешнюю позицию, — они будут учтены уже в обновленном списке лучших теннисисток мира, который будет опубликован по окончанию Открытого чемпионата Австралии.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что лучший теннисист мира со слезами рассказал о завершении карьеры.

Фото btu.org.ua

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