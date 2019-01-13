Фильм "Богемская рапсодия" озолотил бывшую невесту Фредди Меркьюри (фото)

Шоу-бизнес

Бывшая возлюбленная солиста легендарной группы Queen Фредди Меркьюри Мэри Остин получила не менее 40 миллионов фунтов (51,3 миллиона долларов) за фильм «Богемская рапсодия». При этом 67-летняя Мэри в съемках не участвовала, к сценарию никакого отношения не имела. От нее только требовалось дать согласие на съемки картины, которые обошлись в 55 миллионов долларов.

Так за что же госпожа Остин получила целое состояние, спросите вы? Благодарить за это Мэри должна Фредди. Меркьюри перед смертью завещал ей 50 процентов своих будущих доходов от произведений, связанных с его именем. Участники группы Queen- Фредди Меркьюри, Брайан Мэй, Роджер Тейлор и Джон Дикон — поделили эти финансовые поступления на четыре части. Фредди в завещании свою долю поделил между Мэри Остин, своими родителями и родной сестрой. Мэри он завещал 50 процентов, 25 процентов родителям и столько же сестре. После смерти родителей их доля отошла Остин. Так что теперь она получает 75 процентов.

«Богемская рапсодия» собрала в мировом прокате уже 749,6 миллиона долларов. Она стала самым кассовым музыкальным байопиком в истории кинематографа. Эксперты подсчитали, что доля Мэри Остин уже сейчас превышает 51 миллион долларов. Мэй и Тейлор, которые принимали участие в работе над фильмом, заработали каждый по примерно 70 миллионов долларов. Доход Дикона от картины составил около 60 миллионов долларов.

Напомним, «Богемская рапсодия» 6 января получила две премии «Золотой глобус». Ее назвали лучшим драматическим фильмом 2018 года, а исполнитель роли Меркьюри Рами Малек стал лучшим драматическим киноактером. Ожидается, что картина получит несколько номинаций на премию «Оскар».

Рами Малек и Люси Бойнтон в фильме «Богемская рапсодия»

Роль Мэри Остин в фильме сыграла 24-летняя актриса Люси Бойнтон. Уже на церемонии вручения премии «Золотой глобус» выяснилось, что у нее с Малеком во время съемок начался роман. Многие поклонники Queen увидели в этом нечто мистическое.

Остин крайне редко общается с журналистами. Она живет в огромном особняке — 28 комнат — в западной части Лондона. Дом стоит 25,6 миллиона долларов. Он принадлежал Меркьюри. Музыкант завещал его Мэри. Ей достался не только дом, но и коллекция произведений искусства и роскошных предметов мебели Людовика XV, которую собрал Фредди.

Шесть лет назад Остин в интервью рассказала, как Меркьюри сообщил ей о своей сексуальной ориентации. «Мы уже шесть лет были вместе на тот момент. Фредди сказал: „Думаю, я — бисексуал“. Я ответила: „Думаю, ты — гей“. Он ничего не сказал в ответ. Мы просто обнялись…» — вспоминала Мэри.

После этого Меркьюри поклялся, что любит ее по-прежнему. Он умолял Мэри остаться его близкой подругой. Так и случилось. Он купил ей квартиру рядом со своим особняком. Он раскрывал ей душу. Она ухаживала за ним, когда выяснилось, что у музыканта СПИД.

Сам Фредди однажды сказал: «Я не смог полюбить ни одного мужчину так, как любил Мэри». Близкие друзья Меркьюри говорили, что Остин стала для него кем-то вроде суррогатной матери. Он спешил к ней за утешением, первой сообщал о своих радостях и успехах.

Мэри Остин в 2018 году

Остин была замужем за бизнесменом Ником Холфордом, но их брак оказался коротким. У нее также был роман с художником Пирсом Камероном. От Пирса она родила двух сыновей. Но и с Камероном тоже рассталась. Мэри, как считают ее знакомые, так и не смогла найти мужчину, чьи душевные качества сравнились бы с теми, которыми обладал Фредди.

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