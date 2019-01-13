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Испанский гранд торгует кусками газона и креслами со старого стадиона (фото)
Руководство действующего победителя Лиги Европы мадридского «Атлетико» перед сносом старой клубной арены «Висенте Кальдерон» (стадион служил пристанищем клубу в 1966—2017 годах) решило сохранить газон футбольного поля и заработать на этом.
«Матрасники» запустят в продажу прямоугольные коробки с дерном с легендарного 54-тысячного стадиона (на фото в заголовке). Для владельцев сезонных абонементов покупка сувенира обойдется в 34,95 евро, для всех остальных — в 44,95 евро. Сообщается, что куски газона сперва высушат вымораживанием, а затем поместят в специальные метакрилатные коробочки, где трава сможет расти дальше.
Кстати, это не первая попытка «Атлетико» заработать на болельщиках, страдающих ностальгией. В прошлом году клуб продавал фанатам сиденья со старого стадиона: владельцам абонементов — в специальной памятной картонной коробке с указанием имени владельца абонемента, сектора, ряда и номера места по 49,95 евро за штуку, обычным болельщикам — по 79,95 евро.
На месте «Кальдерона», под VIP-трибуной которого проходит трасса М-30, будет построен современный жилищный комплекс с многоэтажными домами и парком.
Напомню, что в 2017 году «Атлетико» переехал на новый 67-тысячный стадион «Ванда Метрополитано», который 1 июня примет финальный матч Лиги чемпионов.
*Строительство стадиона «Ванда Метрополитано» обошлось «Атлетико» в 240 млн евро
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что судьбу финала Лиги Европы в Лионе решили голы француза.
Фото ФК «Атлетико»
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