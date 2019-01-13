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Происшествия

В Кривом Роге жестко наказали мужчину, разорвавшего флаг Украины (фото)

13:17 13 января 2019   212
флаг
Инф. «ФАКТОВ»

В Кривом Роге Днепропетровской области примерно наказали гражданина, надругавшегося над флагом Украины. Мужчина проиграл апелляцию, а потому приговор о трех годах и одном месяце лишения свободы вступил в законную силу.

колесников

Дело криворожанина Евгения Колесникова было рассмотрено Днепровским апелляционным судом. Судьи не нашли оснований для смягчения приговора. Было учтено, что мужчина совершил свою выходку, имея в активе непогашенную судимость за кражу, а потому к ранее назначенному наказанию добавится новый срок в тюрьме.

После судебного заседания мужчину подстерегли активисты и заставили извиниться за сделанное.

колесников

10 сентября 2017 года в Кривом Роге на улице Вячеслава Черновола было совершено надругательство над государственным символом Украины. Мужчина сорвал со стены дома флаг Украины, порвал полотнище и справил на него нужду. Вандала задержали руководитель ОСМД и местный житель.

В суде первой инстанции подсудимый пытался оправдаться, что пьяным в тот вечер не был, а флаг якобы просто зацепил. Судей эти оправдания не убедили, мужчину приговорили к реальному сроку заключения.

Напомним, осквернение флага не всегда заканчивается тюремным сроком. Так, во Львове гражданина, попытавшегося сжечь два флага Украины, приговорили к шести месяцам ареста. А в Днепропетровской области был задерржан гражданин, который сорвал флаг Украины и рвал его зубами.

Фото Сергій Мазур/Facebook

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