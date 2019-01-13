Бывший чемпион мира по боксу публично оскорбил Макгрегора (видео)

Спорт

Итальянец Пол Малиньяджи, становившийся чемпионом мира по боксу в первой полусредней и полусредней весовой категориях (36 побед на профессиональном ринге, 7 из них — нокаутом, 8 поражений), оскорбил бойца ММА ирландца Конора Макгрегора.

«Недавно нашел видео, на котором видна вся суть Конора в одном трусливом поступке. Всем нравится пиньята (игрушка из папье-маше или легкой оберточной бумаги. — Авт.), и Макгрегор является именно такой пиньятой в ММА. При этом, совсем не имея яиц, благодаря своей болтовне ему удается продавать билеты на свои никчемные поединки. У него неимоверный талант нести всякую чушь. Макгрегор, перестань принимать по пятницам ту фигню, которая затуманивает твое сознание», — написал Малиньяджи на своей странице в Instagram, при этом назвав ирландца «кокаинщиком и алкашом».

Эта запись итальянца стал ответом на обидный пост Макгрегора, назвавшего самого Малиньяджи, а также россиянина Хабиба Нурмагомедова «нищими нытиками».

«Мне нравится Поли Малиньяджи. На видео — наша стычка, которая началась из-за фото, которое расстроило его. Да, вы все верно услышали. Из-за фото. Я ему прямо в лицо говорил: „Не будь нытиком“. Я думал, что это для бойца прописная истина. Не будь нытиком. То же самое я сказал Хабибу после третьего — моего — раунда. Но он жаловался арбитру во время каждого раунда, и так достал меня этим, что я хотел вырвать ему кадык. Позднее я узнал, что в бойцовском бизнесе таких нытиков много. Ребята, я знаю, что вы нищие, но не будьте нищими нытиками», — написал Конор.

Отмечу, что Малиньяджи в 2017 году в качестве спарринг-партнера помогал Макгрегору готовиться к поединку с Флойдом Мейвезером-младшим. Какая кошка пробежала между спортсменами впоследствии, что они перешли к публичным оскорблениям, неизвестно.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Макгрегор может провести еще один бой по правилам бокса.

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