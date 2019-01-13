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Снег, дождь и потепление: синоптик рассказала о погоде в Украине на 14 января
14 января погода в Украине будет мокрой и снежной, как и предупреждали синоптики. В Карпатах ожидаются метели, в южных областях — снег с дождем. Во всех остальных регионах снегопады будут умеренными. Ветер прогнозируют северо-восточный и юго-восточный, возможны порывы до штормовых значений (15−22 м/с). Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.
Днем 14 января морозы ослабнут. Ожидается от 2 градусов мороза до 3 тепла, на юге до 6 градусов тепла. В западной части Украины оттепель сохранится и в ночь на 15 января, а в остальных регионах погода ночью будет морозной — в большинстве регионов до -7 градусов, на востоке 5−10 градусов ниже нуля.
Напомним, народный синоптик Владимир Деркач прогнозирует оттепель, за которой снова придут морозы. Ранее анонсированного сильного похолодания до -20 синоптик не ожидает.
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