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Общество

Снег, дождь и потепление: синоптик рассказала о погоде в Украине на 14 января

14:45 13 января 2019   522
снег
Инф. «ФАКТОВ»

14 января погода в Украине будет мокрой и снежной, как и предупреждали синоптики. В Карпатах ожидаются метели, в южных областях — снег с дождем. Во всех остальных регионах снегопады будут умеренными. Ветер прогнозируют северо-восточный и юго-восточный, возможны порывы до штормовых значений (15−22 м/с). Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

Днем 14 января морозы ослабнут. Ожидается от 2 градусов мороза до 3 тепла, на юге до 6 градусов тепла. В западной части Украины оттепель сохранится и в ночь на 15 января, а в остальных регионах погода ночью будет морозной — в большинстве регионов до -7 градусов, на востоке 5−10 градусов ниже нуля.

карта

Напомним, народный синоптик Владимир Деркач прогнозирует оттепель, за которой снова придут морозы. Ранее анонсированного сильного похолодания до -20 синоптик не ожидает.

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