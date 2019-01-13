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Настоящий садизм: на Донбассе разгорается скандал из-за проведения собачьих боев (видео)
Побывавшая на Донбассе киевлянка Марина Назаренко опубликовала в сети шокирующее видео с места собачьих боев, которые, по ее словам, устраивают на территории пансионата «Зелений Гай» в Святогорске. Женщина вызвала полицию, однако к моменту прибытия правоохранителей организаторы уже убрали окровавленный снег.
Отдел Национальной полиции в Славянске начал проверку по факту жестокого обращения с животными в Святогорске. Как сообщила пресс-служба славянских полицейских, с заявлением к ним обратилась уже местная жительница.
«На месте события работает оперативно-следственная группа Славянского отделения полиции. Предварительно ситуация квалифицируется по статье ч.1 ст. 299 („Жестокое обращение с животными“ Уголовного кодекса Украины. Эти действия караются арестом на срок до полугода или ограничением свободы на срок до трех лет», — сообщили в полиции.
В комментариях к видео пользователи соцсети не скрывают эмоций:
«Это садисты!!! Женщина даже через страх делает больше, чем должны делать местные власти!», — отметила Юлия Гордеева.
«Нет слов… НЕЛЮДИ», — написала Viktoriya Zarkua.
А Иолита Адамская поинтересовалась, когда за подобное начнут наказывать по-настоящему. Еще она задала риторический вопрос местным мужчинам — устроителям жестокого развлечения.
«Если у тех, кто устраивает собачьи бои, некуда девать средства, почему не помогут армии? Почему не помогуи своим участием парням защищать край?», — спросила она.
В сети также сообщили, что организатором собачьих боев может быть хозяин пансионата. Об этом написала очевидица, которая случайно оказалась на месте боев с группой своих учеников.
Напомним, ранее об организации собачьих боев в городе Иршава сообщили жители Закарпатья. Там должен были состояться бои азиатских волкодавов.
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