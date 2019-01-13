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Происшествия

Сделано важное заявление о последствиях пожара на заводе в Калуше

17:59 13 января 2019   262
Фото ГСЧС
Инф. «ФАКТОВ»

Власти Калуша уверяют в отсутствии опасности для жизни и здоровья населения города в результате пожара на заводе «Карпатнефтехим». Соответствующее сообщение в Facebook распространил городской совет со ссылкой на главного врача города.

Во время внеочередного заседания городской комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций сообщили, что по состоянию на 11:00 13 января главный врач сообщил, что ни одного пострадавшего с места пожара, а также жителей города с определенными признаками отравления не поступало.

«Опасности для жизни и здоровья населения города и района нет», — сделали вывод в городском совете.

Пожар на заводе ООО «Карпатнефтехим» возник вечером 12 января 2019 года. По предварительным данным, там вспыхнул пирогаз. Столб пламени достигал 15 метров. По состоянию на 12:00 13 января спасателям удалось локализовать пожар, однако на территории предприятия продолжалось тление.

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