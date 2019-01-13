С пулей удалили часть легкого: Михайлик раскрыл детали перенесенной операции

Происшествия

Операция по удалению пули из легкого лидера Одесской городской организации партии «Сила людей» Олега Михайлика, на которого 22 сентября минувшего года было совершено покушение, в ведущей германской клинике длилась почти 5 часов.

Об этом в воскресенье, 13 января, сообщил в Facebook сам активист.

По его словам, операция оказалась намного сложнее, чем предполагали медики.

«Пуля была очень глубоко в ткани легкого и еще прикрыта аортой. Именно эту аорту пуля разорвала после выстрела, принеся мне большую потерю крови и клиническую смерть. Поэтому немецким врачам пришлось вскрыть груду клетку и удалить часть легкого вместе с пулей. А операция длилась вместо запланированных двух часов почти пять», — сообщил Михайлик.

По его словам, сейчас с ним все хорошо, но в мюнхенской клинике ему придется остаться дольше, чем планировалось. Михайлик поблагодарил одесских врачей, которые изначально спасли его жизнь и реанимировали. Также активист выразил благодарность и немецкой стороне — правоохранителям, медикам и правительству, согласившемуся оплатить операцию и экспертизу изъятой пули.

Олег Михайлик в больничной палате

«Эти расходы очень существенные. Даже не хочу делать предположения о том, если бы операция проходила в Украине, сколько бы она мне стоила с украинским „бесплатной“ медициной…», — отметил он.

Кроме того, Михайлик поблагодарил всех людей, поддержавших его и оказавших соответствующее содействие.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, что в Украине возникли проблемы с отправкой в Германию важных документов по делу о покушении на активиста Михайлика.

Фото facebook.com/Олег Михайлик

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