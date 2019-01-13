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Происшествия

С пулей удалили часть легкого: Михайлик раскрыл детали перенесенной операции

23:20 13 января 2019   16
Олег Михайлик
Александр ЛЕВИТ, «ФАКТЫ»

Операция по удалению пули из легкого лидера Одесской городской организации партии «Сила людей» Олега Михайлика, на которого 22 сентября минувшего года было совершено покушение, в ведущей германской клинике длилась почти 5 часов.

Об этом в воскресенье, 13 января, сообщил в Facebook сам активист.

По его словам, операция оказалась намного сложнее, чем предполагали медики.

«Пуля была очень глубоко в ткани легкого и еще прикрыта аортой. Именно эту аорту пуля разорвала после выстрела, принеся мне большую потерю крови и клиническую смерть. Поэтому немецким врачам пришлось вскрыть груду клетку и удалить часть легкого вместе с пулей. А операция длилась вместо запланированных двух часов почти пять», — сообщил Михайлик.

По его словам, сейчас с ним все хорошо, но в мюнхенской клинике ему придется остаться дольше, чем планировалось. Михайлик поблагодарил одесских врачей, которые изначально спасли его жизнь и реанимировали. Также активист выразил благодарность и немецкой стороне — правоохранителям, медикам и правительству, согласившемуся оплатить операцию и экспертизу изъятой пули.

Олег Михайлик в больничной палате

«Эти расходы очень существенные. Даже не хочу делать предположения о том, если бы операция проходила в Украине, сколько бы она мне стоила с украинским „бесплатной“ медициной…», — отметил он.

Кроме того, Михайлик поблагодарил всех людей, поддержавших его и оказавших соответствующее содействие.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, что в Украине возникли проблемы с отправкой в Германию важных документов по делу о покушении на активиста Михайлика.

Фото facebook.com/Олег Михайлик

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