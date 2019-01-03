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Генпрокурорский скандал: под вопросом правомочность извлечения в Германии пули — основного вещдока в деле о покушении на активиста Михайлика
Генеральная прокуратура Украины не отправила в Германию документы, необходимые для оказания правовой помощи известному одесскому активисту Олегу Михайлику при операции по извлечению у него из легкого пули. Об этом журналистам заявил сам Михайлин, подчеркнув, что операция Германии назначена на середину января.
Все расходы на это хирургическое вмешательство, а также на проведение экспертизы взяла на себя немецкая сторона. Однако для соблюдения «чистоты эксперимента», всех юридических и других формальностей, а главное — предоставления правовой помощи по делу необходимо наличие соответствующего пакета документов.
«Таковой обязались подготовить к заранее оговоренному сроку главк Нацполиции и Генеральная прокуратура Украины, — комментирует Олег Михайлик. — Эти документы необходимы, чтобы подтвердить законность процедуры по извлечению пули — будущего основного вещдока — и ее дальнейшего приобщения к материалам следствия».
Как уточняет Михайлик, во время выполнения хирургической операции необходимо присутствие представителя правоохранительных органов Германии. Он должен наблюдать за извлечением вещественного доказательства (которое уже четыре месяца «сидит» в легком), описать и запаковать его. Затем пакет с пулей этот полпред передает в консульство либо в Генпрокуратуру Украины.
Однако, нынче присутствие представителя немецкой стороны — под вопросом. Как замечает активист, в Генпрокуратуре Украины сослались на то, что они не успели вовремя подготовить документы.
«Наши правоохранители просто дали мне пакет, в который необходимо будет запаковать изъятую пулю, — констатирует Михайлик. — Затем его (пакет с пулей — авт.) надлежит передавать не следователю или представителю полиции Германии, а украинскому консулу или самостоятельно привезти его в Украину».
Комментарии, как говорится, излишни. Разве что следует напомнить, что именно пуля может приоткрыть тайну, из какого оружия стреляли в Олега Михайлика. Именно в силу этого обстоятельства, как считают эксперты, этот вещдок может быть весьма нежелателен для кое-кого. Того, кто всеми силами стремится сорвать проведение полноценной экспертизы в Германии.
«Даже несмотря на огромный резонанс, расследование попытки твоего убийства никому в Украине не нужно, — подчеркивает Олег Михайлик. — Полный паралич и некомпетентность правоохранительных органов в Украине».
Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, что в Одессе суд выпустил из СИЗО подозреваемого в покушении на активиста Михайлика.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», переживший покушение одесский активист Олег Михайлик сомневается в той версии событий, на которой остановилось следствие. Ради того, чтобы установить действительно виновных в стрельбе, Михайлик примет меры: будет настаивать, чтобы пулю из легкого извлекали за рубежом и не смогли подменить.
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