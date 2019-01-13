Новым главным тренером львовских «Карпат» снова стал иностранец

Спорт

Львовские «Карпаты», занимающие в чемпионате Украины лишь 10-е место, объявили о назначении нового главного тренера команды. После португальца Жозе Мораиша «зелено-белых» снова возглавил иностранец — 63-летний испанский специалист Фабри Гонсалес (на фото), заключивший с клубом контракт на 2,5 года.

На родине Фабри работал с «Луго», «Эльче», «Мурсией», «Алавесом», «Альмерией», «Расингом» и «Гранадой», которую вывел в Ла Лигу впервые за 35 лет, и другими клубами. В 2013-м Гонсалес тренировал греческий «Панатинаикос», после чего нигде не работал три года. Затем тренер возглавлял «Понферадину» из Испании и «Петролеро» из Боливии. Последнее место работы специалиста — испанская «Лорка», которую он тренировал с 2017-го до июня 2018 года.

Помогать Фабри Гонсалесу в работе с «Карпатами» будут наставник «молодежки» Александр Чижевский, бывший тренер «Бетиса» и «Уэски» Пабло Вильяр Феррейро, наставник вратарей Богдан Стронцицкий и тренер по физподготовке Павел Сиренко.

Отмечу, что 20 января «Карпаты» под руководством нового наставника отправятся на тренировочный сбор в Турцию, где проведут четыре спарринга — с болгарским «Септември» (24 января), словацким «Ружомбероком» (27 января), польской «Ягеллонией» (30 января) и сербским «Напредаком» (2 февраля).

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что главный тренер «Карпат» сменил Львов на Южную Корею.

Фото ФК «Карпаты»



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