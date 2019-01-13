- 20:58 Первый в Одессе: в Православную церковь Украины перейдет еще один церковный приход
- 20:38 Осторожно, мины: в Минобороны обнародовали страшную статистику по Донбассу
- 19:40 Выгнал жену на мороз и стрелял в полицию: под Днепром задержали домашнего тирана
- 19:28 Новым главным тренером львовских «Карпат» снова стал иностранец
- 19:02 Сбежал из-под ареста: на границе с Россией поймали преступника с обморожением
- 18:33 Туристам на заметку: появилась интерактивная карта убежищ в Карпатах
- 17:59 Сделано важное заявление о последствиях пожара на заводе в Калуше
- 17:26 Асфальт кладут в лужи: в сети показали видео странного ремонта дороги в Киеве
- 16:56 Биатлон в Оберхофе: видео женской и мужской эстафет на этапе Кубка мира
- 16:50 На Волыни прихожане не пустили в свой храм десант священников бывшей УПЦ МП
Новым главным тренером львовских «Карпат» снова стал иностранец
Львовские «Карпаты», занимающие в чемпионате Украины лишь 10-е место, объявили о назначении нового главного тренера команды. После португальца Жозе Мораиша «зелено-белых» снова возглавил иностранец — 63-летний испанский специалист Фабри Гонсалес (на фото), заключивший с клубом контракт на 2,5 года.
На родине Фабри работал с «Луго», «Эльче», «Мурсией», «Алавесом», «Альмерией», «Расингом» и «Гранадой», которую вывел в Ла Лигу впервые за 35 лет, и другими клубами. В 2013-м Гонсалес тренировал греческий «Панатинаикос», после чего нигде не работал три года. Затем тренер возглавлял «Понферадину» из Испании и «Петролеро» из Боливии. Последнее место работы специалиста — испанская «Лорка», которую он тренировал с 2017-го до июня 2018 года.
Помогать Фабри Гонсалесу в работе с «Карпатами» будут наставник «молодежки» Александр Чижевский, бывший тренер «Бетиса» и «Уэски» Пабло Вильяр Феррейро, наставник вратарей Богдан Стронцицкий и тренер по физподготовке Павел Сиренко.
Отмечу, что 20 января «Карпаты» под руководством нового наставника отправятся на тренировочный сбор в Турцию, где проведут четыре спарринга — с болгарским «Септември» (24 января), словацким «Ружомбероком» (27 января), польской «Ягеллонией» (30 января) и сербским «Напредаком» (2 февраля).
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что главный тренер «Карпат» сменил Львов на Южную Корею.
Фото ФК «Карпаты»
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Мама маленького мальчика так громко крикнула на всю улицу: «Брось каку!», что четыре мужика, оглядываясь, выбросили сигареты, а пятый шарахнулся от жены...
Ветер: 3 м/с Ю-3
Давление: 735 мм