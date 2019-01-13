Происшествия

Осторожно, мины: в Минобороны обнародовали страшную статистику по Донбассу

С 2014 года на Донбассе зарегистрировано 269 случаев гибели гражданских лиц в результате подрыва на минах и неустановленных взрывных устройствах. Еще 564 человека получили ранения. Об этом УНН сообщили в Министерстве обороны Украины.

Среди пострадавших — 125 детей, из которых 27 погибли.

В том числе за последние 3 месяца зафиксировано 17 случаев подрыва населения на минах и взрывоопасных остатках войны, из них два — на подконтрольной Украине территории.

«Вследствие упомянутых подрывов 8 человек погибли, из них 3 детей, и 13 человек получили ранения, в том числе 3 детей», — сообщили в управлении противоминной деятельности.

Напомним, в декабре военные саперы обезвредили взрывное устройство под водопроводом, питающим Донецк и Горловку.

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