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Осторожно, мины: в Минобороны обнародовали страшную статистику по Донбассу
С 2014 года на Донбассе зарегистрировано 269 случаев гибели гражданских лиц в результате подрыва на минах и неустановленных взрывных устройствах. Еще 564 человека получили ранения. Об этом УНН сообщили в Министерстве обороны Украины.
Среди пострадавших — 125 детей, из которых 27 погибли.
В том числе за последние 3 месяца зафиксировано 17 случаев подрыва населения на минах и взрывоопасных остатках войны, из них два — на подконтрольной Украине территории.
«Вследствие упомянутых подрывов 8 человек погибли, из них 3 детей, и 13 человек получили ранения, в том числе 3 детей», — сообщили в управлении противоминной деятельности.
Напомним, в декабре военные саперы обезвредили взрывное устройство под водопроводом, питающим Донецк и Горловку.
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— Как говорила тетя Циля, женщина была создана для того, чтобы мужик не умер от счастья.
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