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Дрогнул и «Тоттенхэм»: Сульшер первым в истории «МЮ» выиграл шесть стартовых матчей (фото, видео)
«Манчестер Юнайтед» после отставки португальца Жозе Моуриньо продолжает приводить в восторг своих болельщиков. Новый главный тренер «красных дьяволов» 45-летний норвежец Оле-Гуннар Сульшер стартовал с шести побед подряд в чемпионате Англии (с общим счетом 17:3!). В воскресенье, 13 января, «МЮ» на знаменитом стадионе «Уэмбли» оказался сильнее «Тоттенхэма» — 1:0 (Рэшфорд, 44), впервые в сезоне обыграв клуб из топ-шестерки.
Кстати, «убийца с лицом ребенка», как называли Сульшера в годы карьеры в «МЮ», побил клубный рекорд легендарного тренера сэра Мэтта Басби, который в 1946 году начинал карьеру в Манчестере с пяти побед в чемпионате Англии.
Героем дуэли грандов на «Уэмбли» стал испанский вратарь «Манчестер Юнайтед» Давид де Хеа, отразивший 11 (!) ударов Харри Кейна и компании. Это второй результат в клубной карьере 28-летнего испанца в матчах высших дивизионов (в декабре 2017-го он совершил 14 сэйвов в игре с «Арсеналом» на «Эмирейтс» — 3:1).
*В поединке на «Уэмбли» голкипер Давид де Хеа 11 раз спас «Манчестер Юнайтед» от гола
Очередной успех позволил «МЮ» догнать в турнирной таблице лондонский «Арсенал», который накануне проиграл команде Андрея Ярмоленко «Вест Хэму» — 0:1. До лигочемпионского четвертого места — всего шесть очков.
Положение лидеров: 1. «Ливерпуль» — 57 очков (22 матча); 2. «Манчестер Сити» — 50 (21); 3. «Тоттенхэм» — 48 (22); 4. «Челси» — 47 (22); 5. «Арсенал» — 41 (22); 6. «МЮ» — 41 (22).
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что «МЮ» выплатил Моуриньо огромную компенсацию.
Фото Twitter ФК «Манчестер Юнайтед»
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