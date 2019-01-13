Происшествия

Под Запорожьем бешеный волк напал на дачников, трое пострадавших (фото)

В Запорожской области зафиксировано нападение волка на людей — сильно пострадала женщина, еще двое пострадавших получили незначительные травмы. После инцидента, случившегося в дачном кооперативе возле села Осипенко Бердянского района, все они получили вакцину от бешенства и были госпитализированы, информирует местное издание ПроБердянск.

Также пришлось экстренно вакцинировать всех домашних животных в населенном пункте.

По словам директора Бердянского территориального медицинского объединения Дмитрия Егорова, состояние пострадавших уже не вызывает опасений.

Волк был застрелен, а его труп из соображений безопасности — сожжен.

Напомним, недавно в Челябинске одомашненный волк набросился на ребенка.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter