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Происшествия

Под Запорожьем бешеный волк напал на дачников, трое пострадавших (фото)

21:58 13 января 2019   267
Дикий волк
Инф. «ФАКТОВ»

В Запорожской области зафиксировано нападение волка на людей — сильно пострадала женщина, еще двое пострадавших получили незначительные травмы. После инцидента, случившегося в дачном кооперативе возле села Осипенко Бердянского района, все они получили вакцину от бешенства и были госпитализированы, информирует местное издание ПроБердянск.

Также пришлось экстренно вакцинировать всех домашних животных в населенном пункте.

По словам директора Бердянского территориального медицинского объединения Дмитрия Егорова, состояние пострадавших уже не вызывает опасений.

Волк был застрелен, а его труп из соображений безопасности — сожжен.

Напомним, недавно в Челябинске одомашненный волк набросился на ребенка.

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