Спорт

Футболист сборной Украины сменил клуб в Испании и принес миллион евро «Карпатам» (фото)

Украинский защитник испанского «Луго» Василий Кравец, известный по выступлениям за львовские «Карпаты», заключил контракт с представителем элитного испанского дивизиона «Леганесом» до лета 2023 года.

В команде из пригорода Мадрида 21-летний футболист стал одноклубником голкипера сборной Украины Андрея Лунина (его контракт, как известно, принадлежит «Реалу»). Кравец, уже приглашавшийся Андреем Шевченко в расположение нашей национальной сборной (не смог дебютировать из-за травмы), будет играть за «Леганес» под номером «7».

*Василий Кравец и футбольный агент Сергей Серебренников, ранее выступавший в «Динамо» и сборной Украины, с футболкой «Леганеса»

Кстати, половина суммы трансфера футболиста (а это примерно 1 млн евро) полагается львовским «Карпатам».

В текущем сезоне Василий Кравец в составе «Луго» провел во втором испанском дивизионе 16 матчей, в которых сделал две голевые передачи.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что форвард сборной Украины перешел в испанскую «Малагу».

Фото ФК «Леганес»



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