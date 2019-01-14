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- 7:30 В России произошел очередной взрыв в жилом доме: фото и видео с места событий
В России произошел очередной взрыв в жилом доме: фото и видео с места событий
В российском городе Шахты (Ростовская область) произошел взрыв жилого дома в многоэтажном доме. По предварительным данным, под завалами могут находиться семь человек.
Эпицентр взрыва находился на девятом этаже здания, сообщили в пресс-службе МЧС РФ.
На данный момент из-под завалов достали живыми двухлетнего ребенка и его мать.
«Под завалами остается семь человек», — сообщили в пресс-службе спасателей.
Напомним, ранее в Магнитогорске взрыв газа разрушил подъезд многоквартирного дома, погибло несколько человек.
Сначала причиной взрыва называли утечку бытового газа. Однако после приезда в город президента Владимира Путина спецслужбы РФ заявили об обезвреживании группы террористов в городе, которые хотели взорвать торговый центр, но вместо него взорвали дом.
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