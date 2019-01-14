Мир

Такой страны не будет: в России начали открыто угрожать Беларуси

На государственном телеканале Россия 1 одиозный Дмитрий Киселев выступил с провокационным заявлением о том, что будет с Беларусью, если она по примеру Украины «решит остаться без России».

«Россия, конечно же, ослабеет, но Белоруссии просто не будет. Не надо иллюзий», — цитирует пропагандиста украинский журналист Денис Казанский.

Он привел фрагмент скандальной программы.

Киселев сегодня: «Если и в Минске решат остаться без России, то будущее Белоруссии призрачно. Россия, конечно же, ослабеет, но Белоруссии просто не будет. Не надо иллюзий».



Уже и белорусам открыто угрожают на государственном телеканале. Скоро и там найдут «фашистов» и «хунту» pic.twitter.com/BjXI2O2wUz — Денис Казанський (@den_kazansky) 13 января 2019 г.

Отметим, что в связи с усилением информационной войны против Беларуси в России Белорусский народный фронт уже потребовал от властей ограничить в стране трансляцию российских телеканалов.

«Особенности Раши в том что сейчас вместо того что бы дать Белорусам бесплатный газ, льготы по транзиту, кучу кредит в 6 миллиардов долларов вместо Венесуэлы, они начинают запугивать Минск, лишать транзита, ну реально же дебилы», — отметил один из пользователь в комментариях к ситуации.

Напомним, в настоящее время Россия усиливает давление на Минск, добиваясь вступления Беларуси в валютный союз. По мнению экспертов, все это преследует целью обеспечить избрание Путина на пятый президентский срок, но уже в новом союзном государстве.

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