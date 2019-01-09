14 января 2019

На днях в «ФАКТАХ» было опубликовано интервью с Миуччей Прада. Вы не представляете себе, как мне нравятся такие истории!.. Девушка из не самой богатой семьи, увлёкшись делом, которому решила посвятить всю жизнь, взвалила на свои плечи семейный бизнес, не приносивший поначалу больших доходов. Но стремление постоянно искать новые идеи, профессионально развиваться и бороться за достижение все более высоких целей дало в конце концов свои результаты. Миучча Прада со временем стала одной из самых богатых и влиятельных женщин во всем мире, а добившаяся невероятных успехов одноименная торговая марка в представлении уже давно не нуждается.

Так, наверное, совпало, но именно сегодня в мире высокой моды вспоминают имя ещё одной выдающейся женщины, основательницы торговой марки Nina Ricci. Мария-Аделаида Нейи, родившаяся 14 января 1883 года в семье скромного туринского сапожника, даже мечтать не могла когда-нибудь оказаться на вершине мировой славы. Но она с детства хорошо усвоила главный жизненный урок: если очень к чему-то стремиться, не покладая рук и постоянно совершенствуя свои идеи, то рано или поздно тебе предстоит познать сладкие плоды успеха.

Выйдя замуж за обычного цветочника Луиджи Риччи и взяв его фамилию, Нина Риччи вскоре осталась одна с ребёнком на руках. Супруг никак не мог понять ее вечного стремления добиваться большего, чем у них было. А она по-другому просто не представляла своей жизни. Начав карьеру с должности обычной модистки, Нина Риччи сделала блестящую карьеру в доме моды «Рафэн». И вскоре ее имя вошло в название этого не очень тогда ещё известного в Италии предприятия.

Но уже в начале 1930-х годов ей удалось открыть собственное ателье в центре Парижа. И оно уже носило имя Nina Ricci. Подросший к тому времени сын Робер занялся финансовой стороной дела, а Нина сумела добиться признания в мире моды, создав свой, легко узнаваемый стиль — романтичный, изящный, полный нежности и женственности. Этот стиль подходил дамам, склонным демонстрировать не столько роскошь, сколько сдержанную элегантность.

Бизнес, который со временем возглавил Робер, постоянно расширялся и стал приносить огромные доходы. А его основательница, продемонстрировав всем, и в первую очередь себе самой, что нет вершин, которые нельзя достичь человеку талантливому и целеустремленному, ушла на заслуженный отдых, оставив после себя красивый шлейф яркого творческого успеха…

Есть короткая притча, авторство которой приписывают Леонардо да Винчи. Когда кремень, получая удары от огнива, начинал роптать, упрекая судьбу в том, что она к нему немилосердна, огниво напоминало ему: ты только научись терпеть — и высеченный огонь с лихвой компенсирует все эти испытания и неудобства. Так в результате и получилось. Высеченный вскоре огонь начал творить настоящие чудеса, заставив кремень убедиться в том, что настойчивость и терпение обязательно приведут к успеху.

Сегодняшним именинникам позвольте пожелать добра и счастья. Как всегда, искренне ваш.