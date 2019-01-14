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Леся Цуренко обыграла россиянку на старте Australian Open
Украинка Леся Цуренко, занимающая 24-е место в мировом женском теннисном рейтинге, успешно стартовала на Australian Open — первом турнире серии «Большого шлема» в 2019 году, общий призовой фонд которого составляет 62,5 миллиона долларов.
В первом раунде соперницей нашей теннисистки была россиянка Екатерина Александрова (74-е), с которой ранее на корте Леся не встречалась. По ходу матча Цуренко выглядела очень уверенно, в нужный момент прибавляла, и в итоге отпраздновала победу в двух сетах — 6:4, 7:6 (4).
Пройдя первый круг, украинка заработала 105 тысяч долларов призовых и в следующем матче сыграет с американкой Амандой Анисимовой (87-е), в двух сетах — 7:6 (3), 6:4 — обыгравшей Монику Никулеску из Румынии (99-е). Напомню, что в прошлом году Цуренко прекратила свое выступление на Australian Open после второго круга.
Еще трем украинкам предстоит стартовать на турнире завтра. Элина Свитолина (7-е) сыграет с Викторией Голубич из Швейцарии (103-е), успешно преодолевшей квалификацию, Даяна Ястремская (57-е) встретится с австралийкой Самантой Стосур (75-е), а Катерина Козлова (94-е) померяется силами с Викторией Кузьмовой из Словакии (48-е).
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что 15-летняя украинка выиграла второй теннисный турнир за неделю.
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