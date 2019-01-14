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Месси первым наколотил 400 мячей в чемпионате Испании (видео)
Точный удар Лионеля Месси и «дубль» уругвайца Луиса Суареса позволили «Барселоне» разгромить в чемпионате Испании «Эйбар» (3:0) и укрепить лидерство в турнирной таблице.
При этом знаменитый 31-летний аргентинец стал первым, кому покорился рубеж в 400 голов в элитном испанском дивизионе (всего же Месси с 2004 года забил в футболке «Барсы» 575 мячей в 659 поединках).
Только три футболиста в истории футбола забивали в одном чемпионате больше: Йозеф Бицан (Чехословакия, 1931−1955 годы) — 500 голов, Джимми Макгори (Шотландия, 1922−1938-й) — 410 и Степан Бобек (Югославия, 1945−1958-й) — 403.
Для сравнения: в нынешнем сезоне Лионель Месси организовал 27 мячей своей команды (17 точных ударов и 10 ассистов), весь «Реал» забил… 28 голов.
Более того, в активе аргентинско-уругвайского дуэта Месси -- Суарес в текущем чемпионате 31 точный удар. Ни один клуб-соперник «Барселоны» не забил больше всей командой («Севилья» и «Сельта» — по 31, «Леванте» — 30)!
Кстати, «Реал», неудачно начавший футбольный год (2:2 с «Вильярреалом» и 0:2 с «Реал Сосьедад»), едва не потерял очки и на поле «Бетиса». Королевский клуб, владевший мячом в матче 19-го тура всего 26,3 процента игрового времени, вырвал победу на 88-й минуте благодаря точному удару со штрафного Дани Себальоса — 2:1.
Положение лидеров: 1. «Барселона» — 43 очка; 2. «Атлетико» — 38; 3. «Севилья» — 33; 4. «Реал» — 33; 5. «Алавес» — 32.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что форвард сборной Индии превзошел достижение Месси.
Фото Twitter ФК «Барселона»
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