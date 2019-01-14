В Иране разбился Boeing: появились первые кадры с места авиакатастрофы (фото, видео)

Мир

В понедельник, 14 января, в Иране разбился военный транспортный самолет Boeing 707. Трагедия произошла в аэропорту Payam в 40 километрах к западу от Тегерана. Погибли по меньшей мере 10 человек. Иранские СМИ сообщают от том, что уже найдено семь тел.

По предварительным данным, Boeing 707 столкнулся со стеной по периметру аэропорта, разрушив несколько прилегающих к нему построек. Самолет был зарегистрирован авиакомпанией «Киргизские авиалинии». По данным источников, он выполнял рейс из Бишкека в Тегеран.

По данным агентства ISNA, «самолет мог быть обстрелян» с земли. Агентство Fars News передает, что экипаж судна, по-видимому перепутал один аэропорт с другим в «условиях плохой видимости». Причина крушения самолета устанавливается.

Появилась также информация, что один из членов экипажа — бортинженер — выжил. Официального подтверждения пока нет.

На месте катастрофы работают восемь команд спасателей, а также вертолет для эвакуации возможных пострадавших.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в феврале 2018 года в Иране потерпел крушение пассажирский самолет. На борту находились 66 человек, в том числе 6 членов экипажа и один ребенок, сообщили в иранской авиакомпании Aseman Airlines. Наиболее вероятной причиной катастрофы были названы атмосферные условия.

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