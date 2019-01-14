27.87 / 28.16 31.83 / 32.36
Киев: -4
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Мир

В Иране разбился Boeing: появились первые кадры с места авиакатастрофы (фото, видео)

10:27 14 января 2019   177
Разбившийся самолет
Игорь КОЗЛОВ, «ФАКТЫ»

В понедельник, 14 января, в Иране разбился военный транспортный самолет Boeing 707. Трагедия произошла в аэропорту Payam в 40 километрах к западу от Тегерана. Погибли по меньшей мере 10 человек. Иранские СМИ сообщают от том, что уже найдено семь тел.

По предварительным данным, Boeing 707 столкнулся со стеной по периметру аэропорта, разрушив несколько прилегающих к нему построек. Самолет был зарегистрирован авиакомпанией «Киргизские авиалинии». По данным источников, он выполнял рейс из Бишкека в Тегеран.

По данным агентства ISNA, «самолет мог быть обстрелян» с земли. Агентство Fars News передает, что экипаж судна, по-видимому перепутал один аэропорт с другим в «условиях плохой видимости». Причина крушения самолета устанавливается.

Появилась также информация, что один из членов экипажа — бортинженер — выжил. Официального подтверждения пока нет.

На месте катастрофы работают восемь команд спасателей, а также вертолет для эвакуации возможных пострадавших.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в феврале 2018 года в Иране потерпел крушение пассажирский самолет. На борту находились 66 человек, в том числе 6 членов экипажа и один ребенок, сообщили в иранской авиакомпании Aseman Airlines. Наиболее вероятной причиной катастрофы были названы атмосферные условия.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
Читайте также
Новости партнеров
Анекдот от «ФАКТОВ»

Муж вычитывает супругу: — Люба, ты обнаглела вообще! Мало того, что заявилась поздно ночью, так еще и в стельку пьяная!.. — Да какая пьяная?! Мы с кумой выпили всего-то по чуть-чуть. Я даже посуду всю перемыла! — Ага! Подсолнечным маслом!!!

Киев
-4

Ветер: 4 м/с  Ю-3
Давление: 728 мм

Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины