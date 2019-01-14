- 11:19 Путин будет торговаться: генерал рассказал, что ждет захваченных украинских моряков
- 11:16 В страшном ДТП под Харьковом погибли четыре человека: фото с места аварии
- 11:12 Седокову поймали на нелепом фотошопе и жестко раскритиковали
- 10:58 Россия может сорвать выборы в Украине: сделано важное предупреждение
- 10:37 Звезда "Мира юрского периода" и дочь Шварценеггера объявили о помолвке
- 10:35 На Донбассе многотысячный Торецк остался без воды, объявлена чрезвычайная ситуация
- 10:32 Как добиваться качественных коммунальных услуг: важные новшества
- 10:27 В Иране разбился Boeing: появились первые кадры с места авиакатастрофы
- 10:27 Звезда «Женского Квартала» выходит замуж
- 10:20 На оккупированном Донбассе вновь заговорили о признании Россией "ЛНР" и "ДНР"
В Иране разбился Boeing: появились первые кадры с места авиакатастрофы (фото, видео)
В понедельник, 14 января, в Иране разбился военный транспортный самолет Boeing 707. Трагедия произошла в аэропорту Payam в 40 километрах к западу от Тегерана. Погибли по меньшей мере 10 человек. Иранские СМИ сообщают от том, что уже найдено семь тел.
По предварительным данным, Boeing 707 столкнулся со стеной по периметру аэропорта, разрушив несколько прилегающих к нему построек. Самолет был зарегистрирован авиакомпанией «Киргизские авиалинии». По данным источников, он выполнял рейс из Бишкека в Тегеран.
По данным агентства ISNA, «самолет мог быть обстрелян» с земли. Агентство Fars News передает, что экипаж судна, по-видимому перепутал один аэропорт с другим в «условиях плохой видимости». Причина крушения самолета устанавливается.
Появилась также информация, что один из членов экипажа — бортинженер — выжил. Официального подтверждения пока нет.
На месте катастрофы работают восемь команд спасателей, а также вертолет для эвакуации возможных пострадавших.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в феврале 2018 года в Иране потерпел крушение пассажирский самолет. На борту находились 66 человек, в том числе 6 членов экипажа и один ребенок, сообщили в иранской авиакомпании Aseman Airlines. Наиболее вероятной причиной катастрофы были названы атмосферные условия.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Муж вычитывает супругу: — Люба, ты обнаглела вообще! Мало того, что заявилась поздно ночью, так еще и в стельку пьяная!.. — Да какая пьяная?! Мы с кумой выпили всего-то по чуть-чуть. Я даже посуду всю перемыла! — Ага! Подсолнечным маслом!!!
Ветер: 4 м/с Ю-3
Давление: 728 мм