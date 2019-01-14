27.87 / 28.16 31.83 / 32.36
Киев: -4
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Мир

Звезда "Мира юрского периода" и дочь Шварценеггера объявили о помолвке (фото)

10:37 14 января 2019   326
Крис Пратт и Кэтрин Шварценеггер
Анна ДЖЕДЖУЛА, «ФАКТЫ»

39-летний голливудский актер Крис Пратт, известный по фильмам «Стражи Галактики» и «Мир юрского периода», официально объявил в Instagram о своей помолвке со старшей дочерью кинозвезды Арнольда Шварценеггера — 29-летней писательницей Кэтрин Шварценеггер.

«Милая Кэтрин, я так рад, что ты сказала „да“! Я счастлив, что смогу жениться на тебе.», — подписал Крис фото, на котором изображены влюбленные, а на пальце невесты красуется бриллиантовое кольцо. Дата свадьба пока не сообщалась.

Крис и Кэтрин встречаются уже около восьми месяцев. Впервые о романе Пратта с мисс Шварценеггер стало известно в июне прошлого года.
До этого актер был женат на актрисе Анне Фарис. Они объявили о расставании в декабре 2017 года после восьми лет семейной жизни. А окончательно оформили развод три месяца назад. От брака с Анной у Криса есть шестилетний сын Джек.

Для Кэтрин брак с Праттом станет первым.

Как писали ранее «ФАКТЫ», Крис Пратт выложил в Instagram фото стоящей перед ним на коленях дочери Шварценеггера.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
Читайте также
Новости партнеров
Анекдот от «ФАКТОВ»

Дети в садике: — А меня аист принес! — говорит один. — А меня из Интернета скачали! — А у нас семья бедная, папа сам все делает...

Киев
-4

Ветер: 4 м/с  Ю-3
Давление: 728 мм

Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины