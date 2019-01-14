Звезда "Мира юрского периода" и дочь Шварценеггера объявили о помолвке (фото)

Мир

39-летний голливудский актер Крис Пратт, известный по фильмам «Стражи Галактики» и «Мир юрского периода», официально объявил в Instagram о своей помолвке со старшей дочерью кинозвезды Арнольда Шварценеггера — 29-летней писательницей Кэтрин Шварценеггер.

«Милая Кэтрин, я так рад, что ты сказала „да“! Я счастлив, что смогу жениться на тебе.», — подписал Крис фото, на котором изображены влюбленные, а на пальце невесты красуется бриллиантовое кольцо. Дата свадьба пока не сообщалась.

Крис и Кэтрин встречаются уже около восьми месяцев. Впервые о романе Пратта с мисс Шварценеггер стало известно в июне прошлого года.

До этого актер был женат на актрисе Анне Фарис. Они объявили о расставании в декабре 2017 года после восьми лет семейной жизни. А окончательно оформили развод три месяца назад. От брака с Анной у Криса есть шестилетний сын Джек.

Для Кэтрин брак с Праттом станет первым.

Как писали ранее «ФАКТЫ», Крис Пратт выложил в Instagram фото стоящей перед ним на коленях дочери Шварценеггера.

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