Происшествия

В Киеве устроили стрельбу на территории школы: подробности и фото

В Киеве злоумышленник открыл стрельбу на территории средней школы в Святошинском районе. По словам сотрудницы учебного заведения, инцидент произошел вечером 13 января. Мужчина несколько раз выстрелил в направлении входных дверей школы и сбежал.

С места событий изъяли предмет, похожий на пистолет пневматического действия, и металлические шарики.

Злоумышленник был задержан вскоре неподалеку от места совершения преступления. Им оказался ранее не судимый 50-летний местный житель.

На данный момент он задержан, устанавливаются мотивы совершения преступления, жертвами которого могли стать дети.

Задержанный преступник (оперативное фото полиции Киева)

Следственным отделом Святошинского управления полиции начато уголовное производство по части 4 статьи 296 УК Украины («Хулиганство»)

«Санкция статьи предусматривает до семи лет лишения свободы», — сообщили в Главном управлении полиции Киева.

Напомним, в ноябре в Киеве стреляли на территории детской поликлиники, а 11 января в дворник открыл стрельбу по бездомным на Харьковском массиве.

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