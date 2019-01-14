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Пашинян официально назначен премьером Армении
В Армении Никол Пашинян, пришедший к власти после массовых акций протеста, официально назначен премьер-министром страны. Указ о назначении подписал президент Армении Армен Саркисян.
Как сообщают Новости-Армения, указ подписан в соответствии с частью первой статьи 149-й Конституции. В ней идет речь о том, что президент Армении после начала срока полномочий новоизбранного Национального Собрания немедленно назначает главой правительства кандидата, представленного парламентским большинством.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», на внеочередных парламентских выборах в Армении большинство избирателей (около 70,5 процентов) отдали свои голоса за блок «Мой шаг» и.о. премьер-министра Пашиняна.
Ранее сообщалось, что весной 2018 года в Армении начались протесты из-за назначения премьер-министром страны только что оставившего пост главы государства Сержа Саргсяна.
Тем временем Армения оказалась в списке 18 государств, которые на заседании Генеральной Ассамблеи ООН проголосовали против жесткой резолюции по ситуации в Крыму и Азовском море.
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