«Мне говорили, что я вновь наберу 10 кг»: Руслан Сеничкин о жизни после «Танців з зірками» (фото)

Стиль жизни

Популярный украинский журналист, ведущий проекта «Сніданок з «1+1», участник «Танців з зірками» Руслан Сеничкин провел новогодние каникулы в Карпатах. Руслан поехал в Яремче сразу после Нового года, встретил в горах Рождество и принял участие в ежегодном фестивале Winter Romantik Fest. Ведущий признался, что Карпаты уже давно стали для него любимым местом отдыха. На этот раз Руслан не только отдыхал, но вместе с командой проекта и телеведущей Людмилой Барбир записывал сюжеты для утреннего шоу и собирал кулинарные рецепты. В эксклюзивном интервью «ФАКТАМ» Руслан Сеничкин признался, что потрясло его в поездке больше всего, соблюдает ли он диету и как поддерживает физическую форму после ухода из танцевального шоу.

— Последние 15 лет для отдыха я выбираю Карпаты, — рассказал Руслан. — В первую очередь, это удобно, потому что они украинские — практически под боком. Ранее, когда туризм в Карпатах еще был не так развит, можно было поехать в горы за границу, но для этого приходилось оформлять разные документы и получать визы. Впервые приехав в Карпаты в начале 2000-х, понял, что это место, где можно отлично отдохнуть. Теперь я — один из самых заядлых пропагандистов наших Карпат. Если 15 назад еще трудно было найти комфортные трассы для лыжного спорта и хорошие отели, то сейчас все изменилось! В Карпатах можно встретить румын, немцев, французов, поляков, и все они говорят, что наши горы — одни из лучших в Восточной Европе.

— Вы катаетесь на лыжах?!

— В Карпатах необязательны активные развлечения. Побыть в горах — уже наслаждение, иногда я даже еду туда просто для того, чтобы выспаться — у меня хронический недосып из-за специфики работы. Более восьми лет я встаю очень рано и веду «Сніданок з 1+1», поэтому мой сон, конечно, нарушен. С другой стороны, развлечения можно найти и в лесу — проложить себе маршрут и идти в горы.

Пару лет назад на автомобиле объездил Карпаты вдоль и поперек, начиная от Яремче и заканчивая озером Синевир. Благодаря этому путешествию посмотрел практически все. Проложил маршрут через Косов, Яремче, Микуличин, Татаров, Яблоницу, Ворохту, Криворовню, Верховину, Вижницу. Оттуда, кстати, родом Людмила Барбир. Единственное, что я до сих пор так и не сделал, так это не забрался на Говерлу.

— Карпаты славятся своей неповторимой кухней!

— Вкус гуцульских блюд — особый, они готовятся из местных продуктов. Всем советую попробовать консервированные и сушеные белые грибы, грибную юшку со сметаной, форель на мангале и обязательно карпатскую брынзу. В этот раз моя поездка в Карпаты выпала на Рождество, и мы решили отправиться в путешествие вместе с командой «Сніданка». Кроме того, компанию нам составила наша постоянная зрительница Людмила Коровякова, которая первый раз в жизни побывала в Карпатах! Вместе мы купались в чанах с отварами горных трав, изучали тайны мольфаров, катались на подъемнике. Нам удалось даже самим сварить кутью! Я родом из Днепра, у меня в детстве кутья была из отварного риса, в который добавлялись орехи, мак, мед, а также по желанию изюм и цукаты. А в Карпатах кутья другая: в отваренную пшеницу добавляют мед и мак. А дальше уже сам фантазируешь. Кстати, нам удалось пробовать даже «пьяную» кутью с добавлением вина, приготовленную по старинному рецепту!

— В вашей семье есть традиция встречи старого Нового года?

— Этот праздник заканчивает все новогодние гулянья. У нас все достаточно просто. Семья собирается за столом, который ломится от вкусных блюд: оливье, шубы, пирогов с капустой, картошкой, яйцами и луком. На сладкое мама всегда готовит медовик или наполеон. В этом году Новый год я отмечал довольно скромно. Мне просто хотелось выспаться, и это удалось.

— Известно, что за время проекта «Танці з зірками» вы похудели на 17 килограммов. Удалось удержать вес?

— Несмотря на то, что некоторые люди говорили мне, что мой вес вернется и я наберу 5−10 кг, я пока держусь. Причина, наверное, в том, что у меня активный образ жизни: командировки, работа, эфиры. После проекта я ездил в Австрию в небольшое путешествие с Юрием Горбуновым и даже там нашел время на занятия в тренажерном зале. Правда, последние месяца полтора в зал не хожу — нет для этого ни возможности, ни времени. Но самое главное, что моя форма сохраняется. Даже несмотря на то, что танцами я не занимаюсь. Хотя и подумываю записаться в танцевальную группу.

— Придерживаетесь диеты?

— Нет, но я поддерживаю связь с диетологом Натальей Самойленко. Когда мне предложили участвовать в проекте «Танці з зірками», как раз Наталья сказала, что мне стоит попробовать нагрузить свой организм. Я тогда весил на 17 килограммов больше. Потом мы встретились с Натальей после «Танців», она посмотрела на меня и призналась, что не ожидала такого отличного результата! Знаю, что при резком сбросе веса меняется даже химический состав крови, поэтому сейчас очень важно поддерживать форму.

*Руслан Сеничкин и Людмила Барбир

— Значит, сытных гуцульских блюд не будет на вашем столе?

— Нет, но я привез из Карпат много рецептов, которыми поделюсь со зрителями. А сам хочу научиться правильно заготавливать грибы. Говорят, их надо сушить на солнце. И обязательно сделаю для своих друзей банош. Его готовят из качественной кукурузной крупы с добавлением шкварок или брынзы, сдабривая сливками или сливочным маслом. Банош очень сытное блюдо, но ничего вкуснее я еще не пробовал!

Ранее «ФАКТЫ» рассказывали о том, чем запомнился девятый эфир «Танців з зірками», после которого Руслан Сеничкин покинул проект.

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