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НМУ Богомольца пытались взять штурмом: что известно (видео)
14 января днем в административное здание Национального медицинского университета им. А.А. Богомольца (НМУ) в Киеве пытались штурмом прорваться сторонники бывшего ректора Екатерины Амосовой, которую в очередной раз уволили с должности ректора учебного заведения 10 января. Об этом в Facebook сообщает министерство здравоохранения.
По данным министерства, Екатерина Амосова была ознакомлена с приказом о своем увольнении руководством университета 10 января 2019 и пока не имеет никаких полномочий.
«Ведомственная служба вместе с Екатериной Амосовой в соответствии с законодательством Украины должны были обратиться в Минздрав Украины, а не в администрацию университета, как в орган, издававший акт о восстановлении и увольнении», — говорится в сообщении МОЗ.
Затем в МОЗ сообщили, что полиция вывела из помещения университета сторонников Екатерины Амосовой, пока они дают объяснения правоохранительным органам.
Однако, в министерстве не исключают еще одну попытку штурма.
При этом сама Амосова возмущена и считает действия министерства несправедливыми.
«Самопровозглашенной администрации НМУ, очевидно, было страшно ознакомить меня с т.н. „приказами об увольнении“, как с должности ректора, так и профессора кафедры, один на один. Поэтому ко мне в клинику прибыла целая бригада из 10-ти человек, все мужского пола, большинство — неизвестные люди. Я не имею дел с людьми без полномочий. Могу только сфотографироваться», — написала экс-ректор.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Екатерину Амосову отстраняли от выполнения обязанностей ректора Национального медуниверситета им. Богомольца еще в феврале 2018 года. А 30 марта прошлого года комиссия Минздрава признала работу ректора Екатерины Амосовой неудовлетворительной и рекомендовала расторгнуть контракт. 16 апреля Амосова была освобождена от должности. Однако летом 2018 года Печерский районный суд Киева восстановил Екатерину Амосову на посту ректора в Национальном университете имени Богомольца.
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