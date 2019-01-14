- 13:40 Циклон Florenz : синоптик дала прогноз погоды в Украине на неделю
- 13:33 Фрески древней Кирилловской церкви в Киеве теперь можно рассмотреть в 3D онлайн
- 13:30 В Украине рассказали, почему множество россиян ностальгируют по СССР
- 13:24 Очередной взрыв жилого дома в России: разрушения сняли на фото с воздуха
- 13:23 В США назвали лучший боевик, комедию и фильм ужасов 2018 года
- 13:22 Вместо проповедницы — актриса: экс-одноклубник Шевченко женится второй раз
- 13:21 «Мне говорили, что я вновь наберу 10 кг»: Руслан Сеничкин о жизни после «Танців з зірками»
- 13:20 Мария Порошина впервые показала новорожденного сына
- 13:13 Появился трейлер последнего сезона "Игры престолов"
- 12:59 Стало известно, когда ВСУ получат первые образцы высокоточных систем залпового огня "Ольха"
Американец за $1500 в месяц снял квартиру для котов дочери, которых не пустили жить в общежитие (фото, видео)
Любящий отец Трой Гуд арендовал квартиру в городе Сан-Хосе (американский штат Калифорния) для кошек своей 18-летней дочери Виктории. Девушка отправилась учиться в колледж, и ей не разрешили держать ее питомцев в общежитии. Ее 43-летний отец также не мог взять животных к себе. Он недавно переехал на новую квартиру вместе со своей невестой и ее собакой. А пес и коты терпят друг друга не могут.
В итоге, чтобы не расстраивать дочку, Трой снял для кошек Тины и Луизы отдельное жилье за 1500 долларов в месяц. Как сообщает Mercury News, кроме котов в роскошной квартире-студио постоянно больше никто не живет. Трой регулярно приходит к кошкам в гости. Ежедневно заглядывает к ним также владелец квартиры — Дэвид Коллиш, который приносит им еду. В целом Дэвид доволен своими жильцами. Они ведут себя хорошо, не шумят и не буянят. Вот только помещение, как он говорит, «провонялось кошачьим запахом».
При этом на данный момент в Сан-Хосе насчитывается более 4350 тысяч бездомных людей.
Виктория
Ранее «ФАКТЫ» писали, что итальянка оставила солидное наследство подобранному на улице коту.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Одесса. Привоз. Беседуют два приятеля: — Моня, а вот ты в армии служил? — Нет, Лева, не служил… Не взяли меня. — А шо так? По болезни? — Та не! Найти не смогли.
Ветер: 5 м/с Ю
Давление: 727 мм