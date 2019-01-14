Мир

Американец за $1500 в месяц снял квартиру для котов дочери, которых не пустили жить в общежитие (фото, видео)

Любящий отец Трой Гуд арендовал квартиру в городе Сан-Хосе (американский штат Калифорния) для кошек своей 18-летней дочери Виктории. Девушка отправилась учиться в колледж, и ей не разрешили держать ее питомцев в общежитии. Ее 43-летний отец также не мог взять животных к себе. Он недавно переехал на новую квартиру вместе со своей невестой и ее собакой. А пес и коты терпят друг друга не могут.

В итоге, чтобы не расстраивать дочку, Трой снял для кошек Тины и Луизы отдельное жилье за 1500 долларов в месяц. Как сообщает Mercury News, кроме котов в роскошной квартире-студио постоянно больше никто не живет. Трой регулярно приходит к кошкам в гости. Ежедневно заглядывает к ним также владелец квартиры — Дэвид Коллиш, который приносит им еду. В целом Дэвид доволен своими жильцами. Они ведут себя хорошо, не шумят и не буянят. Вот только помещение, как он говорит, «провонялось кошачьим запахом».

При этом на данный момент в Сан-Хосе насчитывается более 4350 тысяч бездомных людей.

Виктория

Ранее «ФАКТЫ» писали, что итальянка оставила солидное наследство подобранному на улице коту.

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