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Вместо проповедницы — актриса: экс-одноклубник Шевченко женится второй раз (фото)
Бывший одноклубник Андрея Шевченко по «Милану», обладатель «Золотого мяча» лучшего футболиста мира 2007 года бразилец Кака снова женится.
Избранницей 36-летнего чемпиона мира стала 31-летняя бразильская актриса Ана Каролина Диас Феррейра, которая известна на родине не только ролями в популярных сериалах, но и карьерой модели и телеведущей. Впервые на экране возлюбленная бразильского полузащитника появилась еще в 1999 году, 12-летней девочкой.
Сейчас девушка не только занимается актерской деятельностью и ведет тв-шоу, но и принимает участие в фотосессиях. А в первые дни нового года Ана согласилась выйти замуж за Кака, который пообещал сделать ее самой счастливой женщиной в мире.
С первой женой Каролиной, проповедницей Церкви возрождения во Христе, Кака прожил 10 лет и расстался в 2015-м. От этого брака у футболиста двое детей — 10-летний сын Лука и семилетняя дочь Изабелла.
*С первой супругой Каролиной Кака прожил 10 лет
Напомню, за годы яркой карьеры Кака выступал на родине за «Сан-Паулу», в Италии — за «Милан», в Испании — за «Реал», а в США — за «Орландо Сити». В его послужном списке «золото» чемпионата мира, триумфы в Лиге чемпионов, Кубке конфедераций (дважды), клубном чемпионате мира, Суперкубке УЕФА, а также в чемпионатах Италии и Испании.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Криштиану Роналду развеял слухи о женитьбе.
Фото Instagram
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