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Джошуа провел тренировку в зале, где начинал свою карьеру (видео)
Чемпион мира по версиям WBA (Super), IBF, WBO и IBO в супертяжелом весе британец Энтони Джошуа (22 боя, 21 из них — нокаутом) вернулся к тренировкам после победы над россиянином Александром Поветкиным в конце сентября минувшего года.
Символично, что непобедимый боксер провел занятие в зале, в котором начиналась его профессиональная карьера 11 лет назад, — Finchley Boxing Club, расположенном в одном из районов Лондона Барнете.
Как видно из видео, опубликованном на странице Энтони в Instagram, боксер отрабатывал защиту, а также много внимания уделяет работе ногами, в чем, по наблюдениям экспертов, прилично прибавил за последний год.
Напомню, что несмотря на то, что уже известны дата и место следующего боя Джошуа (13 апреля на лондонском «Уэмбли». — Авт.), с соперником до сих нет никакой определенности. Представители британца пытаются всеми возможными способами, в том числе финансовыми, уговорить на поединок американца Деонтея Уайлдера, но тот сосредоточен на реванше с другим британцем Тайсоном Фьюри. В случае, если с Уайлдером не удастся договориться, вероятнее всего Энтони встретится со своим соотечественником Диллианом Уайтом или американцем Джарреллом Миллером — причем в случае с последним Джошуа впервые может провести бой за пределами Великобритании.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что легендарный боксер раскритиковал Энтони Джошуа.
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— На улице гололед. Мечта о том, что мужчины будут у моих ног, начинает осуществляться. Пока сходила в магазин, двум помогла встать, а с одним даже... полежала!
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