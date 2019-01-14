Джошуа провел тренировку в зале, где начинал свою карьеру (видео)

Спорт

Чемпион мира по версиям WBA (Super), IBF, WBO и IBO в супертяжелом весе британец Энтони Джошуа (22 боя, 21 из них — нокаутом) вернулся к тренировкам после победы над россиянином Александром Поветкиным в конце сентября минувшего года.

Символично, что непобедимый боксер провел занятие в зале, в котором начиналась его профессиональная карьера 11 лет назад, — Finchley Boxing Club, расположенном в одном из районов Лондона Барнете.

Как видно из видео, опубликованном на странице Энтони в Instagram, боксер отрабатывал защиту, а также много внимания уделяет работе ногами, в чем, по наблюдениям экспертов, прилично прибавил за последний год.

Напомню, что несмотря на то, что уже известны дата и место следующего боя Джошуа (13 апреля на лондонском «Уэмбли». — Авт.), с соперником до сих нет никакой определенности. Представители британца пытаются всеми возможными способами, в том числе финансовыми, уговорить на поединок американца Деонтея Уайлдера, но тот сосредоточен на реванше с другим британцем Тайсоном Фьюри. В случае, если с Уайлдером не удастся договориться, вероятнее всего Энтони встретится со своим соотечественником Диллианом Уайтом или американцем Джарреллом Миллером — причем в случае с последним Джошуа впервые может провести бой за пределами Великобритании.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что легендарный боксер раскритиковал Энтони Джошуа.

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