Шоу-бизнес

В США назвали лучший боевик, комедию и фильм ужасов 2018 года (фото)

В воскресенье, 13 января, в Санта-Монике, штат Калифорния, состоялась церемония вручения престижной кинотелепремии «Выбор критиков» — Critics' Choice Awards. Она считается одной из самых престижных наград в области кино и телевидения. Премия была учреждена в 1996 году. Как и на церемонии «Золотой глобус», номинации разделены на две основные группы — кинокатегории и телекатегории. Только у «Выбора критиков» их больше.

КИНОКАТЕГОРИИ

Лучший фильм — «Рома». Претендовали также «Черная пантера», «Черный клановец», «Фаворитка», «Первый человек», «Зеленая книга», «Мэри Поппинс возвращается», «Если Бил-стрит могла бы говорить», «Звезда родилась», «Власть».

Лучший иностранный фильм — «Рома». Претендовали также «Холодная война» (Польша), «Пылающий» (Южная Корея), «Капернаум» (Ливан — Франция), «Магазинные воришки» (Япония).

Лучший режиссер — Альфонсо Куарон («Рома»). Претендовали также Брэдли Купер («Звезда родилась»), Йоргос Лантимос («Фаворитка»), Питер Фаррелли («Зеленая книга»), Спайк Ли («Черный клановец»), Адам Маккей («Власть»), Дэмьен Шазелл («Первый человек»).

Как видим, абсолютным триумфатором в главных кинономинациях стал черно-белый фильм «Рома». Куарон также получил премию «Выбор народа» еще и за лучшую операторскую работу.

Лучший актер — Кристиан Бэйл («Власть», роль бывшего вице-президента США Дика Чейни). Претендовали также Брэдли Купер («Звезда родилась», Райан Гослинг («Первый человек»), Рами Малек «Богемская рапсодия»), Вигго Мортенсен («Зеленая книга»), Итан Хоук («Дневник пастыря»), Уиллем Дефо («Ван Гог. На пороге вечности»).

Лучшая актриса — Леди Гага («Звезда родилась») и Гленн Клоуз («Жена»). Претендовали также Ялица Апарисьо («Рома»), Эмили Блант («Мэри Поппинс возвращается»), Оливия Колман («Фаворитка»), Мелисса Маккарти («Сможете ли вы меня простить?»), Тони Коллетт («Реинкарнация»).

Лучший актер второго плана — Махершала Али («Зеленая книга»). Претендовали также Адам Драйвер («Черный клановец»), Майкл Б. Джордан («Черная пантера»), Ричард Грант («Сможете ли вы меня простить?»), Сэм Эллиотт («Звезда родилась»), Тимоти Шаламе («Красивый мальчик»).

Лучшая актриса второго плана — Реджина Кинг («Если Бил-стрит могла бы говорить»). Претендовали также Эми Адамс («Власть»), Клер Фой («Первый человек»), Николь Кидман («Исчезнувший мальчик»), Эмма Стоун и Рэйчел Вайс (обе «Фаворитка»).

Лучший актерский ансамбль — «Фаворитка». Претендовали также «Черная пантера», «Власть», «Вдовы», «Безумные богачи».

Лучший комедийный актер — Кристиан Бэйл («Власть»). Претендовали также Вигго Мотренсен («Зеленая книга»), Райан Рейнольдс («Дэдпул 2»), Джейсон Бейтмен («Ночные игры»), Лакит Стэнфилд («Простите за беспокойство»).

Леди Гага в платье от Calvin Klein на церемонии вручения премии «Выбор критиков»

Лучшая комедийная актриса — Оливия Колман («Фаворитка»). Претендовали также Эмили Блант («Мэри Поппинс возвращается»), Рэйчел Макадамс («Ночные игры»), Шарлиз Терон («Талли»), Элси Фишер («Восьмой класс»).

В актерских категориях обращает на себя внимание тот факт, что «Золотой глобус» как лучшая драматическая актриса получила Гленн Клоуз, хотя многие фавориткой считали Леди Гагу. «Выбор критиков» решил наградить обеих.

Шарлиз Терон выбрала серебристое вечернее платье

Лучшая комедия — «Безумные богачи». Претендовали также «Смерть Сталина», «Дэдпул 2», «Фаворитка», «Ночные игры», «Простите за беспокойство».

Лучший боевик — «Миссия: невыполнима — Фоллаут». Претендовали также «Черная пантера», «Дэдпул 2», «Мстители: Война бесконечности», «Вдовы», «Первому игроку приготовиться».

Эмили Блант осталась без награды, зато ее муж Джон Красински получил премию как режиссер фильма «Тихое место»

Лучший фантастический или фильм ужасов — «Тихое место». Претендовали также «Аннигиляция», «Реинкарнация», «Хэллоуин», «Суспирия».

Лучший анимационный фильм — «Человек-паук: Вокруг Вселенной». Претендовали также «Гринч», «Суперсемейка 2», «Остров собак», «Ральф-разрушитель 2», «Мирай из будущего».

Лучшая драматическая киноактриса 2018 года Гленн Клоуз

ТЕЛЕКАТЕГОРИИ

Лучший драматический сериал — «Американцы». Претендовали также «Возвращение домой», «Лучше звоните Солу», «Хорошая борьба», «Убивая Еву», «Моя гениальная подруга», «Поза», «Наследники».

Лучший актер в драматическом сериале — Мэттью Риз («Американцы»). Претендовали также Билли Портер («Поза»), Боб Оденкирк («Лучше звоните Солу»), Ричард Мэдден («Телохранитель»), Майло Вентимилья («Это мы»), Диего Луна («Нарко: Мексика»), Фредди Хаймор («Хороший доктор»).

Николь Кидман

Лучшая актриса в драматическом сериале — Сандра О («Убивая Еву»). Претендовали также Джулия Робертс («Возвращение домой»), Кери Расселл («Американцы»), Джоди Коумер («Убивая Еву»), Мэгги Джилленхал («Двойка»), Элизабет Мосс («Рассказ служанки»), Элизабет Олсен («Сожалею о вашей утрате»).

Лучший комедийный сериал — «Удивительная миссис Мейзел». Претендовали также «Атланта», «Барри», «Метод Комински», «В лучшем мире», «Бывает и хуже», «Однажды за один раз», «Бухта Шитта».

Антонио Бандерас со своей подругой Николь Кимпелл (слева) и ее сестрой

Лучший актер в комедийном сериале — Билл Хэйдер («Барри»). Претендовали также Майкл Дуглас («Метод Комински»), Дональд Гловер («Атланта»), Джим Парсонс («Теория Большого взрыва»), Энди Сэмберг («Бруклин 9−9»), Тед Дэнсон («В лучшем мире»), Хэнк Азариа («Брокмайер»).

Лучшая актриса в комедийном сериале — Рэйчел Броснан («Удивительная миссис Мейзел»). Претендовали также Рэйчел Блум («Чокнутая бывшая»), Эллисон Дженни («Мамаша»), Джустина Мачадо («Однажды за один раз»), Дебра Мессинг («Уилл и Грейс»), Исса Рэй («Небезопасно»).

Лучший мини-сериал — «Убийство Джанни Версаче: Американская история преступлений». Претендовали также «Очень английский скандал», «Гений: Пикассо», «Острые предметы», «Американский вандал», «Побег из тюрьмы Даннемора».

Лучший актер в мини-сериале — Даррен Крисс («Убийство Джанни Версаче: Американская история преступлений»). Претендовали также Антонио Бандерас («Гений: Пикассо»), Пол Дано и Бенисио дель Торо (оба «Побег из тюрьмы Даннемора»), Хью Грант («Очень английский скандал»), Джон Ледженд («Иисус Христос Суперстар»).

Лучшая актриса в мини-сериале — Эми Адамс («Острые предметы») и Патриция Аркетт («Побег из тюрьмы Даннемора»), Конни Бриттон («Грязный Джон»), Кэрри Кун («Грешница»), Лора Дерн («Рассказ»), Анна Дэвере Смит («Заметки с полей»).

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