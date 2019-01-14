Мэр Гданьска умер после жестокого нападения на концерте

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После ножевого ранения на концерте умер мэр польского города Гданьска Павел Адамович, которого ранили во время благотворительного концерта. Об этом сообщает Polskie Radio.

«В университетском клиническом центре скончался Павел Адамович, бывший президент Гданьска. Ему было 53 года», — говорится в сообщении.

Напомним, на мэра польского города Гданьск Павла Адамовича напали с ножом прямо на сцене — во время благотворительного концерта. Выбежавший на сцену мужчина нанес градоначальнику несколько ранений. При этом, как сообщает Onet. pl, он закричал в микрофон: «Привет, привет! Меня зовут Стефан. Я невинно отсидел в тюрьме. „Гражданская платформа“ (польская политическая партия — Ред.) меня пытала, именно поэтому и погиб Адамович». Нападавший арестован.

53-летний Адамович перенес пятичасовую операцию: нож попал в сердце, а также повредил органы брюшной полости. Пока мэр находился на операционном столе, ему перелили 41 порцию донорской крови.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о нападении в столице Китая Пекине, когда неизвестный мужчина ранил учеников начальной школы. Ранения получили не менее 20 детей. Трое их них ранены серьезно, но их жизни находятся вне опасности.

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