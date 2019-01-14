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Больной с рождения сын бойца UFC поборол страшный недуг (фото)
Семья 34-летнего американского бойца Джо Лоузона, выступающего в смешанных единоборствах, после наступления нового года получила очень приятные известия. Дело в том, что у старшего сына спортсмена Джоуи, появившегося на свет в январе 2014 года, при рождении был диагностирован рак. На протяжении пяти лет малыш, вынужденный носить слуховой аппарат, поскольку ему очень трудно переносить различные шумы без него, вместе с родителями боролись со страшным недугом, и вот с наступлением 2019-го врачи сообщили, что Джоуи удалось одержать самую важную победу в своей пока что непродолжительной жизни. При этом должно пройти еще много времени от периода отсутствия признаков заболевания до полной ремиссии.
«Я был чертовски беспомощен. Ничего не мог сделать, чтобы повлиять на ситуацию. Вы находитесь в полной зависимости от болезни, и это действительно отвратительное чувство.
Пройдет несколько месяцев, и мы посмотрим, как все пойдет. Я приму решение — думаю, буду снова драться. Но дураком быть не собираюсь. Если через три месяца я пойму, что все равно устаю и работа дается мне тяжело, то я закончу. Сейчас же я просто счастлив за Джоуи. Он — счастливый маленький ребенок", — рассказал Лоузон, проигравший три своих последних поединка в UFC, в интервью порталу mmafighting.com.
* Джо Лоузон с сыном
* Пятилетний Джоуи Лоузон
Отмечу, что Джо Лоузон провел на профессиональном уровне в общей сложности 42 поединка, в которых одержал 27 побед и потерпел 15 поражений. Последний раз в октагон американец выходил в апреле прошлого года, уступив во втором раунде своему соотечественнику Крису Грютцемахеру.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что знаменитый одноклубник Михайличенко рассказал, как победил рак.
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