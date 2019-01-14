В Киево-Печерской лавре вспыхнул пожар (видео)

Происшествия

В понедельник, 14 января, в Киеве произошел пожар в Киево-Печерской лавре. Об этом сообщает Юрий Лашкай в Facebook.

«Горит Киево-Печерская лавра. Совсем не похоже на дым над Сикстинской капеллой», — написал он и опубликовал видео в социальной сети.

На записи видно, что церковь окутал густой белый дым, который распространяется по территории.

По словам очевидцев, горит часть исторического здания, где расположены реставрационные мастерские. О причинах пожара и его масштабах пока не сообщется.

«2-этажное отдельно-стоящее здание, где произошел пожар, принадлежит к монастырскому комплексу Киево-Печерской лавры», — сообщили в пресс-службе ГосЧС.

Как сообщают пользователи Facebook, в сторону Киево-Печерской Лавры уже поехали пожарные машины.

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