- 17:34 Никто не пытался разнять: в Черновцах маршрутчик подрался с пассажиром
- 17:28 Раскрыт состав участников шоу «Голос країни-9»
- 17:21 В Киево-Печерской лавре вспыхнул пожар
- 17:08 Оля Полякова с дочерью показали яркие фото в купальниках
- 17:07 В Киеве стаффордширский терьер напал на женщин
- 16:56 В Украине появилась карта запретов для полетов беспилотников
- 16:43 Больной с рождения сын бойца UFC поборол страшный недуг
- 16:42 Избил активиста: сыну мэра Прилук сообщили о подозрении
- 16:37 Приковали к лестнице: подробности необычного ограбления в центре Киева
- 16:16 На Донбассе боевики подорвались на своем же минном поле: в сети показали видео
В Киево-Печерской лавре вспыхнул пожар (видео)
В понедельник, 14 января, в Киеве произошел пожар в Киево-Печерской лавре. Об этом сообщает Юрий Лашкай в Facebook.
«Горит Киево-Печерская лавра. Совсем не похоже на дым над Сикстинской капеллой», — написал он и опубликовал видео в социальной сети.
На записи видно, что церковь окутал густой белый дым, который распространяется по территории.
По словам очевидцев, горит часть исторического здания, где расположены реставрационные мастерские. О причинах пожара и его масштабах пока не сообщется.
«2-этажное отдельно-стоящее здание, где произошел пожар, принадлежит к монастырскому комплексу Киево-Печерской лавры», — сообщили в пресс-службе ГосЧС.
Как сообщают пользователи Facebook, в сторону Киево-Печерской Лавры уже поехали пожарные машины.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали о пожаре в Калуше Ивано-Франковской области на химзаводе «Карпатнефтехим». Также сообщалось о пожаре на популярном лыжном курорте в Карпатах, где в селе Яблуница возле Яремче горел отель «Простоквашино».
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Не знаете, где в этом году можно недорого отдохнуть? — Знаю. На диване...
Ветер: 4 м/с Ю-3
Давление: 725 мм