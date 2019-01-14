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«Новичок» может попасть в список запрещенных средств
Нервно-паралитическое вещество «Новичок», которым российские офицеры ГРУ отравили тройного агента Сергея Скрипаля и его дочь Юлию, организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) добавила в список запретных веществ. За такое решение проголосовал 41 член исполкома ОЗХО.
Как сообщает «Медуза», просьба о внесении «Новичка» в Список 1 приложения к Конвенции по запрещению химического оружия была подана США, Великобританией и Нидерландами после покушения в британском Солсбери.
У стран-членов ОЗХО, среди которых Россия, есть 90 дней на то, чтобы опротестовать решение исполкома.
После завершения всех процедур «Новичок» станет первым веществом добавленным в список ОЗХО с 1997 года, когда этот документ был принят.
В Список 1 Конвенции по запрещению химического оружия входят, в числе прочих, зарин и иприт (горчичный газ) и VX. Государства — члены ОЗХО должны сообщать, если производят в год более 100 грамм веществ из этого списка (строго для научных и исследовательских целей).
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Госдепартамент США сообщил Конгрессу о несоблюдении Россией положений закона о запрете военного применения химического оружия от 1991 года. Первый пакет ограничений был введен в конце августа 2018 года как реакция США на отравление в Британии бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии нервно-паралитическим веществом.
Конгресс США дал России 90 дней для объяснений отравления в Солсбери и предоставления гарантий, что подобное не повторится. Второй пакет санкций подразумевает введение жестких ограничений в отношении России. В конце ноября США ввели очередной пакет ограничительных мер против России. Санкции включают ограничения в банковской сфере, в области реализации оборонной продукции и предоставления финансовой помощи.
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