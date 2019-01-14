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Пожар в Киево-Печерской Лавре: появились фото с места происшествия
В Киеве горит здание на территории одной из самых известных мировых православных святынь — Святой Успенской Киево-Печерской Лавры. Информация о пожаре поступила в 16:17.
Горит, принадлежащее монастырю, двухэтажное здание, сообщили на странице Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Facebook.
«Предварительно, пожар начался в одной из комнат на 2-м этаже с последующим распространением огня на крышу», — говорится в сообщении.
По данным ведомства, площадь пожара составляет 200 квадратных метров.
Как писали «ФАКТЫ», 14 января в Киеве произошел пожар в Киево-Печерской лавре. По словам очевидцев, горит часть исторического здания, где расположены реставрационные мастерские. О причинах пожара и его масштабах пока не сообщется.
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