Топ-чиновнику времен Януковича сообщили о подозрении в совершении ряда преступлений

Политика

Департаментом международно-правового сотрудничества ГПУ объявлено подозрение бывшему министру обороны Украины Дмитрию Саламатину. Об этом в Facebook сообщил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.

Саламатину выдвинули подозрение в участии в составе преступной организации Януковича, завладении чужим имуществом в особо крупных размерах путем злоупотребления своим служебным положением, а также в совершении государственной измены в интересах Российской Федерации, подрыве обороноспособности, государственной и экономической безопасности Украины путем совершения умышленных действий, направленных на вытеснение Украины из мировых рынков оружия в пользу РФ.

«Только умышленные действия Саламатина по срыву контракта между казенным предприятием «Харьковское конструкторское бюро по машиностроению имени А.А. Морозова», государственным предприятием «Антонов» и государственным предприятием «СВТФ «Прогресс» и Минобороны Республики Ирак на поставку, ремонт, обслуживание военной техники привело к убыткам Украины на 560 млн. долларов США», — пишет Луценко.

Напомним, Дмитрий Саламатин перебрался из России в Украину в 1999 году, спустя пять лет получил украинское гражданство, был избран в парламент по списку «Партии регионов». В 2011 году он возглавил «Укроборонпром», торгующий вооружением, через год занял пост министра обороны нашей страны. Народные депутаты не раз заявляли о связях Саламатина с российскими спецслужбами, но Янукович держал «ценного кадра» при себе даже после освобождения того от министерской должности, назначив своим советником. Вместе с Саламатиным экс-гарант и бежал из Украины в 2014 году.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что французская газета Le Monde публиковала материалы международного консорциума журналистов-расследователей, которые обнародовали информацию о клиентах швейцарской «дочки» британского банка HSBC. В списке россиян, доверивших свои сбережения швейцарскому банку, значится и бывший министр обороны Украины Дмитрий Саламатин, державший на счетах в HSBC в 2006—2007 годах более 11 миллионов долларов. Согласно информации «Ведомостей», украинский экс-чиновник значится как… российский клиент, потому что указал своим адресом дом в самом дорогом поселке Москвы — Серебряном Бору, по соседству с бывшими руководителями ФСБ. В соответствии с данными Росреестра, участок по адресу: Центральный проезд Серебряного Бора, вл. 73, д. 8, принадлежит его супруге Наталье Саламатиной.

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