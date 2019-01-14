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Скандально известный активист объявил о намерении баллотироваться в президенты
Украинский активист, глава организации «АвтоЕвроСила» Олег Ярошевич будет баллотироваться в президенты. Об этом он написал в Facebook.
«Я принял решение баллотироваться на пост президента Украины как самовыдвиженец», — написал глава «АвтоЕвроСилы».
«Мое решение было чисто техническим, потому что мы не доказали свою правоту, не сделали то, что нужно для всех украинцев», — отметил Ярошевич.
Как писали «ФАКТЫ», ранее Ярошевич сжег свой Land Rover на еврономерах из-за того, что Верховная Рада не поддержала правку по легализации «евроблях». Видео сожжения авто разместили на официальной странице организации. Сам активист называет такие действия протестом против решения депутатов. В соцсетях же отметили, что в Европе за такой поступок он бы заплатил 10−12 тысяч евро штрафа.
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Одесса, рынок. Крупных размеров дама подходит к контейнеру с кофточками и спрашивает у продавца: — А что-нибудь веселенькое на меня есть? — Нет, мадам. Вас хочется... обнять и плакать.
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